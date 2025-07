S

emanas atrás, el esperpéntico Javier Milei, supuesto presidente de Argentina, calificó de héroes a los evasores de impuestos, porque escapan de las garras del Estado , y a todos aquellos que sí cumplen con su responsabilidad fiscal los acusó de no tener las suficientes agallas o el talento para no pagar . Por esos no tan lejanos ayeres, este enloquecido personaje recibió a Ricardo Salinas Pliego en la Casa Rosada, de tal suerte que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque ambos personajes son evasores, misóginos, déspotas y grotescos.

Mimetizado –lo que no le representó mayor esfuerzo–, el de los abonos chiquitos salió con una enorme sonrisa de la sede del Poder Ejecutivo de la nación sudamericana y más libertario que nunca, y a partir de su encuentro con Milei comenzó a llamar zurdo de mierda –como cotidianamente lo hace el presidente argentino– a todo aquel que no piense como él, especialmente los que no son héroes y sí pagan impuestos, palabra esta que sólo de escucharla le provoca escozor.

Antes de su encuentro con Milei en la Casa Rosada, Salinas Pliego participó como orador en la principal cumbre libertaria internacional , según sus voceros, armada en Buenos Aires por la Conferencia de Acción Política Conservadora, organización ultraderechista con sede en Estados Unidos, y en ella dijo que igualdad es una palabra nefasta, nociva y del lado del mal, del lado zurdo por representar la envidia, el robo, el autoritarismo y el despojo . En cambio, del lado bueno están la verdad, la libertad, el esfuerzo premiado y la prosperidad para todos (sólo le faltó gritar ¡viva la evasión fiscal, carajo!).