Xinhua, Sputnik, Europa Press, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 11 de julio de 2025, p. 21

Kuala Lumpur., China y Rusia deben contribuir a una solución político-diplomática al problema nuclear iraní, declaró ayer el canciller chino, Wang Yi, durante una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

Wang destacó en una declaración que la fuerza no puede traer paz, la presión no resuelve problemas y el diálogo y la negociación son el camino principal de futuro , al tiempo de asegurar que China valora el compromiso de Irán de no buscar armamento nuclear y respeta su derecho legítimo, como participante del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, al uso pacífico de la energía atómica .