▲ Yo prefiero la imperfección de la realidad, porque eso es lo bello, la armonía de lo insólito , opinó la actriz y cineasta Ofelia Medina ante el uso de inteligencia artificial en la industria creativa. Foto Guido Reyes

Lo que estamos viendo con el uso de la inteligencia artificial es una manipulación total; es para insensibilizarnos, para ya no conmovernos con un llanto, para ya no escuchar un profundo dolor y nada más escuchar estas voces artificiales, para que ya no te duela la guerra, sino que todo sea sintético. Es volverte indiferente a la alegría, al dolor. Todo suena igual. Quieren que ya no se reaccione a los sentimientos, al alma que tiene el ser humano , compartió la protagonista de la película Frida: naturaleza viva (1983).

El despojo de los artistas

Ofelia Medina puntualizó que sin ninguna regulación, cualquier persona puede explotar muestras de voz para modelos de IA y comercializarlos, poniendo en riesgo empleos en la industria creativa y publicitaría del país que afectan la estabilidad laboral y la identidad cultural.

“Pues no sé si es benéfico el uso de la inteligencia artificial como herramienta y no como sustitución, pero el despojo a los artistas no se puede negar. No estoy contra la inteligencia artificial si es para otras cosas, pero a mí no me gusta.

“Es no fingir, no poner una venda en el ojo, sino retratar la realidad, por ejemplo, yo tengo el placer de tomar fotos y videos, porque bueno, estoy siempre creando imágenes y hay mucha gente que me dice, ‘¿por qué no le pones un filtro?’ ‘¿Por qué no le haces no sé qué?’ Lo que quiero es el reflejo de la realidad. Eso es lo que deseo. Yo prefiero así, la imperfección de la realidad, porque eso es lo bello, su imperfección, la armonía de lo insólito”, finalizó la actriz.

La cita para la manifestación es al medio día este domingo en el Monumento a la Revolución ubicado en la Plaza de la República, colonia Tabacalera.