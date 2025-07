La mayoría de los miembros de la junta señalaron que la inflación general se incrementó de 3.93 a 4.51 por ciento entre abril y la primera quincena de junio, ante aumentos tanto del componente subyacente como del no subyacente.

En un contexto de mayor inflación y continua debilidad de la actividad económica del país, la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) dejó entrever que continuará el ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia, pero con ajustes de menor magnitud y no de medio punto porcentual, como venía haciendo.

Esto generó división en la junta de gobierno, pues un miembro (las minutas no identifican con nombre a quien hace el comentario) argumentó que, pese al estancamiento actual, los pronósticos no apuntan a una recesión que debilite lo suficiente la demanda agregada, de modo que la expectativa de baja inflación derivada de mayores condiciones de holgura no es realista.

Analistas de Banamex destacaron que la moderación en el tono del BdeM respondió principalmente al incremento reciente en los precios, derivado del aumento en la inflación de mercancías que ha más que compensado la reducción en la carestía de servicios, y ante el choque alcista en los productos pecuarios y a la discusión de política monetaria sobre recortes futuros, que serían de menor magnitud que los de la primera mitad del año.