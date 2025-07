Los tres volúmenes, el primero publicado en 2022 ( https://acortar.link/Lz9c02 ), y el segundo en 2024 ( https://acortar.link/L6drzd ), son abordados con prosa sencilla. Los arqueólogos, etnólogos, antropólogos y científicos que colaboraron no sólo provienen de México, sino de todo el continente, y sus técnicas narrativas fueron respetadas con sus respectivos modismos, los cuales son explicados con notas a pie de página.

¿Quién no ha escuchado mitos como los de La Llorona o los aluxes? Esas narraciones forman parte de nuestra identidad social como conjunto. Negarlas es no visibilizar la forma en la que heredamos esos aspectos religiosos-mitológicos , agregó.

Queríamos narrar vivencias para que el público se sintiera conectado con nuestro día a día como arqueólogos, que sientan cómo es sumergirse en esta disciplina que va más allá de los libros y que nos relaciona directamente con el pasado, no sólo arquitectónico, sino social y cultural. Con los mitos y las leyendas , dijo el investigador.

Las más de 90 historias compiladas en los tres volúmenes de Sombras y susurros son la muestra de que los arqueólogos no sólo somos personas que registran el pasado, o que lo interpretan, sino parte de un círculo social necesario que permite entender las mitologías de quienes nos precedieron , aseguró el investigador Luis Alberto Martos.

La intención no es cerrar el tema de nuestras historias, sino todo lo contrario. Cuando empezamos sólo planeamos un volumen, pero el recibimiento del público y nuestros colegas nos empujó a sacar el segundo, y ahora este tercero. Teníamos la necesidad de incursionar en nuestra veta literaria , comentó López Wario.

▲ Los arqueólogos Luis Alberto Martos y Luis Alberto López, autores de la trilogía. Foto cortesía del INAH y del autor

Al principio, con los compañeros era aventarse al ruedo sin temor, y ahora las plumas se ven más sueltas. Fuimos aprendiendo a escribir sobre la marcha, por eso respetamos el estilo de los demás para contar las historias , aseguró Luis Alberto López.

Aprendimos a hacer puentes con la sociedad, porque finalmente es la que nos apoya a realizar nuestro trabajo; queremos visibilizar el sentido humano de nuestro trabajo y mostrar el atractivo que tenían las sociedades humanas anteriores. En estos tres libros encontramos una veta que junta el misterio, la arqueología y la capacidad de conectar con el público , explicó López Wario.

Nos gusta pensar que hay cosas que aún no podemos explicar. La ventaja de este libro es que no es nuestra intención explicar nada, sino contar nuestras experiencias en el campo, como las podría contar alguien de cualquier disciplina, aunque no todos tienen la oportunidad de pasar la noche en las ruinas de una antigua ciudad en medio de la selva o la montaña , afirmaron los expertos.

Martos explicó que el sitio de El Hormiguero, en Campeche, localizado en 1933 por arqueólogos estadunidenses, fue hallado de manera curiosa: “el lugar fue encontrado luego de que unos chicleros y una cocinera comentaran a los investigadores sobre ‘unas ruinas enormes desde cuyo edificio principal provenían ruidos extraños’. Así que estos relatos no son ajenos a nuestros descubrimientos arqueológicos.

Durante mucho tiempo, nuestra especialidad se volvió una mera descripción de elementos materiales, que son datos importantes, pero para nosotros lo más trascendental es el sentido humano; eso quisimos plasmar en este libro , concluyó López Wario.

El tercer tomo de Sombras y susurros: Vivencias extrañas en la arqueología será presentado mañana a las 14 horas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico), con entrada libre.