Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. 19

Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció ayer que después de la detención de su mano derecha, Santos Cerdán, consideró dimitir, pero llegó a la conclusión de que tirar la toalla nunca es una opción y se reivindicó como político limpio y líder de un partido ejemplar .

El mandatario español intentó explicar durante uno de los debates más importantes de sus siete años de gobierno cuáles fueron las razones que propiciaron la trama de corrupción que actualmente investigan los tribunales y que provocó la peor crisis de su gobierno.

El líder socialista se dijo decepcionado de él mismo por nombrar a los dos ex secretarios de Organización de su partido y a uno de ellos además ministro de Transportes, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a quienes mencionó por su nombre.