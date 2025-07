Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. 17

Washington y Nueva York. El gobierno de Donald Trump reiteró enfáticamente su apoyo incondicional a Israel durante la visita oficial del primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, a Washington esta semana, pero el líder israelí ha enfrentado un desplome del apoyo del público estadunidense a su país e incesantes acusaciones de genocidio durante los cuatro días de su estancia aquí.

Todas las calles alrededor de la Casa Blanca fueron cerradas con camiones para el invitado, quien se alojó en la residencia de huéspedes oficial Blair House, enfrente de la Casa Blanca. Trump cenó un par de veces con su huésped, quien también visitó el Pentágono y el Departamento de Estado, además de tener una serie de reuniones con líderes legislativos de ambos partidos.

Pero no todos le dieron la bienvenida. Esta es la tercera vista de Netanyahu a Washington este año. Criminales de guerra no deberían ser bienvenidos por cualquier presidente o Congreso. Debería rendir cuentas por sus crímenes, no tener estrados. Es más que vergonzoso , escribió la legisladora demócrata Ilhan Omar en redes sociales.

El senador independiente Bernie Sanders declaró: “recordemos que Netanyahu ha sido acusado de ser un criminal de guerra por el Tribunal Penal Internacional… Trump, como Biden antes que él, ha apoyado y auspiciado al gobierno extremista de Netanyahu, que sistemáticamente ha matado y causado hambre de civiles en Gaza. Es un día vergonzoso en Estados Unidos”.

Netanyahu inició su visita oficial el lunes, cuando presentó su carta en la que nominó a su anfitrión para el Premio Nobel de la Paz (el gobierno de Paquistán, entre otros, han hecho el mismo gesto), algo que dejó a algunos cómicos satíricos sin palabras. Según analistas, el elogio fue parte del esfuerzo de Netanyahu para lograr la aprobación estadunidenses a su plan de expulsar a cientos de miles de palestinos de sus tierras en Gaza mientras consolida el control sobre Cisjordania. A la vez, el gobernante israelí busca otra luz verde de Estados Unidos para más acciones militares contra Irán, reportó Axios. Netanyahu confirmó este miércoles que sus platicas con Trump se enfocaron en el retorno de los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y la política en torno a Irán.

Pero la otra tarea urgente para Netanyahu es limitar el deterioro del apoyo para Israel en Estados Unidos. Él mismo ha reconocido que está perdiendo simpatías, pero lo atribuye a una campaña injusta contra su país: Ha habido un esfuerzo concertado para promover vilipendio y demonización contra Israel en medios sociales , declaró al concluir una reunión con el presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, el martes.

Netanyahu tenía previsto acudir anoche a una recepción importante no sólo con líderes de la comunidad judía sionista, sino también con dirigentes evangélicos.

La reunión es de gran interés para Netanyahu, porque ésta es su base real en Estados Unidos, los sionistas y los cristianos evangélicos derechistas , explicó Matt Duss, vicepresidente del Center for International Policy y asesor del senador Sanders. En entrevista con Democracy Now, agregó que los judíos estadunidenses votan de manera abrumadora por los demócratas, son marcadamente liberales; una parte enorme de ellos apoya la liberación palestina y una solución de dos estados, y no respaldan a su gobierno .

De hecho, una encuesta reciente de Pew Research Center registró que una mayoría de judíos en Estados Unidos no confían en el gobierno de Netanyahu, mientras evangélicos apoyan de manera abrumadora al mandatario israelí. Más aún, la guerra contra palestinos en Gaza ha tenido un gran impacto en la percepción de Israel entre el público en Estados Unidos. Más de la mitad de los estadunidenses (53 por ciento) expresa ahora una opinión desfavorable de Israel, un incremento de 42 por ciento en marzo de 2022, antes del ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023 , reportó Pew Research.

El giro de opinión entre demócratas es particularmente significativo. En 2013, según Gallup, los demócratas simpatizaban con Israel sobre los palestinos por un margen de 36 puntos porcentuales , escribió el analista judío Peter Beinart en un articulo en The New York Times. “En febrero, Gallup encontró que los demócratas simpatizan con los palestinos sobre Israel por un margen de 38 puntos porcentuales. Según un sondeo de febrero de The Economist y YouGov, 46 por ciento de los demócratas desean que Estados Unidos reduzca la asistencia militar a Tel Aviv y sólo 6 por ciento favorecen incrementarla”.

Aunque la opinión pública no determina la política en Estados Unidos, hay cada vez más evidencia de oposición al genocidio palestino, más allá de las constantes acciones de protesta en el Congreso, las universidades y las calles del país, algunas encabezadas o coordinadas por judíos estadunidenses. La elección del joven socialista democrático Zohran Mamdani en la primaria demócrata para alcalde de Nueva York sorprendió y está alarmando a la cúpula política y económica de esta ciudad y a escala nacional. Sus opositores han usado millones de dólares para mancharlo con la etiqueta de antisemita por sus críticas a la guerra contra el pueblo palestino y por ser musulmán.

Zohran Mamdani fue el único precandidato demócrata que no se comprometió a que su primer viaje al exterior sería a Israel si es electo alcalde. Ha insistido en que apoya a todos los habitantes y todas las religiones de esta metrópolis. Pero tal vez lo más alarmante para los simpatizantes de Netanyahu es que obtuvo apoyo entre la comunidad judía –la más grande en el mundo fuera de Tel Aviv–, sobre todo entre los jóvenes, y el respaldo de políticos locales y nacionales judíos, incluido uno de sus principales contrincantes en la primaria.