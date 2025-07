Jessica Xantomila y Jared Laureles

Jueves 10 de julio de 2025, p. 20

En la desaparición de Alexis Marín Ramírez, el 7 de noviembre del 2017 en una carretera de Oaxaca, el Estado mexicano ha omitido deliberadamente y con pleno conocimiento la adopción de todas las medidas apropiadas para dar con su paradero, investigar y sancionar a los responsables, determinó el Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada.

Así lo dieron a conocer los familiares de Alexis y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas. En el documento presentado ayer, el comité señaló que el joven de 20 años fue víctima de desaparición forzada perpetrada por personas que actuaron con la aquiescencia del Estado.

Instó a llevar a cabo una pronta investigación efectiva, exhaustiva, imparcial, independiente y transparente sobre las circunstancias en que se perpetró el delito, con miras a establecer la verdad.

Igualmente, dar a la familia y la organización que la acompaña información detallada sobre los progresos y resultados de la indagatoria; así como juzgar y sancionar a los autores y responsables de la desaparición forzada de Alexis.

El comité de la ONU también llamó a conceder a los afectados una reparación integral y una indemnización pronta, justa y adecuada; así como adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivas las garantías de no repetición.

Asimismo, reiteró el llamado a que el Estado establezca una política nacional para prevenir y erradicar la desaparición forzada, al igual que de búsqueda e investigación.

En conferencia, Rosa Ramírez Barrios, madre de Alexis, pidió a las autoridades hacer su trabajo porque ha pasado mucho tiempo de que no sé de mi hijo. Es una angustia, tristeza y dolor. Son tantos años y no me han dado una respuesta, no han investigado .