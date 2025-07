Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. 20

Morelia, Mich., Unos 700 habitantes de los cuatro barrios del municipio purépecha de Cherán marcharon ayer y realizaron un mitin frente al palacio de gobierno estatal, para exigir la instalación de una mesa de trabajo en la que participen funcionarios federales y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para comprometer acciones que garanticen la paz y un alto a la violencia contra los pueblos originarios, porque nuestra comunidad no está en guerra , dijo una autoridad comunal.

El 2 de julio, en la periferia de esa localidad que se rige por usos y costumbres –único municipio del país con autogobierno indígena– presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron con armas de alto poder a pobladores con saldo de un joven guardia rural de 18 años asesinado y otro gravemente herido.

Cuando el contingente arribó al palacio de gobierno, cerca de las 14 horas, uno de los manifestantes informó que una comitiva ya había entrado al edificio para reunirse con funcionarios; sin embargo, al cierre de la edición no se había informado sobre el resultado del encuentro.

Un comunero advirtió que si no había acuerdos con el gobierno estatal hoy jueves, realizarán un plantón permanente en la avenida Madero de Morelia. También exigió que la administración que encabeza el morenista Ramírez Bedolla ofrezca una disculpa porque el día en que sus compañeros de la policía comunal fueron agredidos afirmó que se trató de un enfrentamiento, cuando en realidad fue un ataque bien organizado y premeditado .

En el mitin, los inconformes demandaron justicia para los dos guardias rurales citados; un integrante del Consejo Mayor de Cherán recordó que desde antes de 2011 –cuando se expulsó de la localidad al crimen organizado– cayeron otros compañeros por defender la tierra, nuestros bosques, e incluso la vida misma .

Peticiones en materia de justicia social

Expusieron varias peticiones en materia de justicia social; se pidió apoyo para la policía honoraria (igualmente llamada ronda comunitaria) de Cherán, demarcación de 16 mil habitantes en la región de la Meseta Purépecha, además de la construcción de un hospital regional que ofrezca atención en materia de especialidades médicas.

Explicaron que los casi 70 integrantes de las rondas comunales, designados por los mismos lugareños, requieren garantías laborales mínimas , no cuentan con salarios ni equipo digno, y portan armamento precario, aun así, por años se han enfrentado al crimen organizado .

Los cheraneses comenzaron a llegar desde las 10 horas frente a las oficinas del gobierno estatal –la llamada Casa Michoacán–, en 11 autobuses y camiones urbanos, así como en vehículos particulares.

Cerraron el libramiento donde se ubican esas instalaciones y después de las 11:30 partieron hacia el centro histórico, adonde arribaron casi a las 2 de la tarde, con mantas con leyendas como: Cherán no se vende; Cherán no se da, porque tiene comuneros con mucha dignidad , y Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta .

La comunidad solicitó ayuda para la conservación de su territorio, reforestación y control de plagas. Han pasado años y no hemos tenido respuesta gubernamental, pero con el trabajo comunal hemos avanzado , comentó uno de los manifestantes.

En la protesta se recordó cómo grupos políticos han tratado de echar abajo a los autogobiernos por afectar intereses partidistas, debido a que desde hace 14 años no sólo se expulsó de Cherán a los criminales sino también al ayuntamiento, que estaba coludido con delincuentes.