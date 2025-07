Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. 8

Madrid. Elio, la nueva cinta de Pixar tras el éxito de Del revés 2, llegó a los cines ayer. Dirigida por Madeline Sharafian, Domee Shi y Adrián Molina, la película sigue a un niño de 11 años con mucha imaginación pero con problemas para hacer amigos y relacionarse, que sueña con ser abducido por alienígenas y encontrar su lugar en el espacio. Así, el filme aborda temas como la soledad, la visión pesimista del mundo y la necesidad de encajar, todo ello con el trasfondo de una divertida aventura de ciencia ficción y el contacto con vida extraterrestre.

Investigamos mucho sobre la soledad y la soledad infantil en particular y hablamos con el entonces cirujano general, el doctor Vivek Murthy y nos habló de cómo la gente, especialmente los jóvenes, están experimentando una epidemia de soledad , señala Sharafian en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que, aunque la revelación les apenó, también la entendieron perfectamente.

Ahora vivimos en un mundo pospandémico y fue un suceso realmente aterrador para todos. También creo que las redes sociales no siempre acercan a la gente, sino que te hacen ver lo que tienen los demás y lo que hacen y sentirte aún más separado de ellos , reflexiona la cineasta.

Da la sensación de que ahora mismo existe una visión casi pesimista de la Tierra. Que hay una especie de sensación de que nunca podremos entendernos, y de que cada individuo es una isla , apunta Sharafian. De hecho, Elio comienza su aventura en la película precisamente reflejando esta opinión y el objetivo era mostrar cómo el protagonista al final cambia de parecer, llevando así al espectador de la mano por un viaje del que esperan salgan con un poco más de esperanza en la conexión .

Todos hemos sentido eso alguna vez

En todo caso, el filme no sólo refleja el sentimiento de soledad y aislamiento a través del personaje principal, sino que, ya que la necesidad de conectar con otros y el sufrimiento que lleva la incapacidad para lograrlo es algo universal , también lo retrata en un adulto como Olga, la tía de Elio. Está asumiendo deberes parentales y equilibrando su carga de trabajo y creo que se siente un poco sola , observa la productora de la cinta, Mary Alice Drumm. Todos hemos sentido eso alguna vez y hemos querido huir, ya sabes, dejar la Tierra, quizá no ser abducidos, pero creo que todos tenemos esos momentos , añade.

Definitivamente siento que la animación puede ser una terapia. Verla y también hacerla , expone Shi, añadiendo que, en su caso, cuando va al cine busca escapar pero también “salir con una mejor comprensión de sí misma o del mundo.

Y creo que, en Pixar, nos presionamos para hacer eso con cada una de nuestras películas. Creo que es por eso que tardan tanto en hacerse, porque estamos tratando de contar historias universales entretenidas, pero también queremos que la gente se lleve algo de ellas , explica, añadiendo que esa es también la esperanza con Elio.