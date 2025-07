De esta forma, continuó, el impuesto de uno por ciento, sobre los recursos enviados en efectivo, significan una recaudación de 280 millones de dólares anuales para el gobierno de Estados Unidos, una cifra que, de acuerdo con la opinión del especialista del Cemla, no debe de tener ningún efecto en el valor de las remesas a México .

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), 99 por ciento de las remesas llegan a México de manera electrónica; sin embargo, explicó el especialista, cómo se pagan aquí es un dato irrelevante, toda vez que, para determinar si se cobra o no el impuesto, lo importante es saber si desde EU se envío mediante una cuenta bancaria o se pagó en efectivo, es decir, mediante una money order o un cheque de caja.

Lo anterior, explicó, tomando en cuenta que al cierre de mayo pasado la masa salarial anual o bien, el ingreso anual (suma de los últimos 12 meses) de los trabajadores mexicanos en EU alcanzó 382 mil 791 millones de dólares, es decir, la recaudación por el impuesto de uno por ciento representa menos de una milésima parte de lo que ganan los connacionales en el país vecino.

No obstante, apuntó Cervantes González el impacto en la comunidad mexicana que radica en EU puede ser menor, toda vez que se trata de una estimación que no toma en cuenta el número de connacionales que tienen una tarjeta de crédito o debito, y que por diferentes motivos deciden no usarla y hacer los envíos en efectivo.

Ellos podrían evitar el impuesto de uno por ciento si en lugar de pagar la remesa en efectivo lo hacen usando su cuenta o tarjeta de débito , apuntó el especialista.

Además, explicó, la industria de remesas tiene mecanismos para que el remitente pueda bancarizarse en Estados Unidos de manera sencilla y así no pagaría el impuesto. También, continuó, hay bancos en EU en los que los inmigrantes mexicanos pueden abrir una cuenta, aun si son indocumentados.