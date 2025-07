Además, el señalamiento del Tesoro ha levantado alertas en calificadoras de riesgo. El martes, Fitch Ratings advirtió que la acusación de lavado de dinero representa un evento de estrés significativo para las instituciones financieras bancarias y no bancarias mexicanas, dado los riesgos de sanciones y contagio a todo el sistema financiero (bit.ly/44JGjTH).

Durante meses, el Departamento del Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones , declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó riesgos por sospechas de lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano, como señaló Fitch Ratings. No hay riesgo. Y dicho no solamente por la Presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable. Lo hizo los primeros días de la intervención (de CIBanco, Intercam y Vector) para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch , enfatizó.

También, lo que está haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso... Está ayudando el Banco de México, con su autonomía. Entonces, no hay riesgo .

En respuesta a la prórroga que dio el Tesoro para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la decisión es “el resultado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos (…) en un marco de respeto a nuestra soberanía”.