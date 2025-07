Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. a11

El sonorense Karim López, joven prodigio de 18 años que juega en Nueva Zelanda, es la actual apuesta de la NBA México para impulsar la marca en la región. Si bien, Raúl Zárraga, vicepresidente senior y responsable de operaciones en la NBA en América Latina, deja en claro que no se enfocan sólo en la carrera del tricolor, reconoce que tiene las habilidades para alcanzar un lugar en la liga estadunidense, la más mediática del basquetbol en el mundo.

Tenemos muchos proyectos a escala nacional, en particu-lar a Karim López; lo seguimos muy de cerca, esperemos que llegue a la NBA, todo apunta a que así será. De ser elegido, ya tenemos un plan, no en particular con él, sino una estrategia para trabajar con el talento de América Latina , indicó el directivo.

El basquetbol parecía un camino trazado para Karim. Su padre, Jesús Chino López, ganó la medalla de plata con Méxi-co en los Juegos Panamericanos de 2011, por lo que su experiencia ha sido clave para impulsar la carrera de su hijo con una formación en España y después saltar a Nueva Zelanda.

La elección de encontrar un espacio en ese país pareciera casi planeada, pues firmó en 2024 con el New Zealand Breakers, parte de la NBL’s Next Stars, programa de desarrollo de jugadores y que le da una mayor posibilidad de llegar a la NBA.

El ascenso de López coincide con el mexicano-estadunidense Jaime Jáquez, quien tuvo un buen comienzo de temporada el año pasado con el Heat, despertó un gran interés entre la afición tricolor y fue un imán para la visita de la franquicia a México.

–¿Se buscaría emular este éxito con el equipo que reclu-te a López para traerlo al país?

–Sí, es algo en lo que hemos pensado, obviamente debemos esperar a que sea oficial. Todo apunta para que así sea. El hecho de poder celebrar que hay un nuevo mexicano en la liga, representaría determinación y un gran nivel de profesionalismo.

Por ahora, el directivo se enfoca en el encuentro del 1º de noviembre entre Detroit y Dallas en la Ciudad de México, por lo que no se aventura a hablar sobre una franquicia tricolor o traer más partidos.