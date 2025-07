▲ La diputada Cecilia Vadillo mostró las fotos de las funcionarias con la ex esposa de Peña Nieto. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. 25

El Congreso capitalino solicitó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México iniciar una investigación sobre los gastos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en el viaje que realizó a Madrid, España, del 1º al 7 de julio, con al menos dos funcionarias más.

En un punto de acuerdo que aprobó la Comisión Permanente, la diputada de Morena Cecilia Vadillo criticó las reuniones que la titular de esa demarcación sostuvo con figuras de la derecha española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien obtuvo el cargo en coalición del Partido Popular, al que pertenece, con el ultraderechista Vox y Ciudadanos.

Consideró esto un acto de hipocresía porque acá se pone su paliacate y marcha con la bandera del feminismo, mientras va a pedir ideas a la ultraderecha española que se opone a la agenda de género en ese país .

Recordó que Ayuso redujo el presupuesto destinado a acciones contra la violencia de género y creó un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual, con lo que equiparó dicha conducta con la que se comete contra las mujeres, cuando ellas representan más de 80 por ciento de las víctimas.

Vadillo reprochó además el encuentro que la funcionaria tuvo con Angélica Rivera, ex cónyuge del ex presidente Enrique Peña Nieto, así como sus acompañantes Xintli Mariana Gálvez y Mónica Patricia Godínez, asesora y secretaria particular, quienes se la pasaron publicando en redes sus compras y comidas de lujo que hicieron en horario laboral .

Aún no cumplen un año y ya tienen vacaciones

En un intento por defender a la funcionaria, legisladores del PAN señalaron que los gastos fueron cubiertos por la Fundación Internacional para la Libertad, y en el caso de Gálvez y Godínez, tampoco viajaron con cargo al erario, solicitaron vacaciones, como es derecho de todo trabajador .

A partir de dichas aclaraciones, legisladores de Morena evidenciaron posibles violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al haber incurrido en un posible acto de cohecho, considerado una falta administrativa grave por aceptar un beneficio no comprendido en su remuneración como servidora pública, incluso mediante donaciones y servicios, así como a la Ley Federal de Trabajo, por autorizar vacaciones a sus colaboradoras sin haber transcurrido un año de que comenzaron a laborar en la alcaldía.