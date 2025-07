U

no. En todas las lenguas, la palabra libertad suena vibrante y estentórea: ¡Dadme la libertad o dadme la muerte! (Patrick Henry, Virginia, 1775), ¡Libertad, igualdad, fraternidad! (Francia, 1789), ¡Tierra y libertad! (Emiliano Zapata), etcétera. Pero junto con la lengua, la libertad depende de los usos del lenguaje. V. gr.: cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad (Mariano Moreno, 1810).

Dos. Por otro lado, ¿quién no ha oído la expresión quiero ser libre para hacer lo que me venga en gana ? En cambio, raro es oír: quiero ser libre para ser democrático .

Tres. La noción de libertad tiene sentido con regulaciones y normas que la encuadren democráticamente. Y acá empiezan las dificultades. Porque la libertad ha sido seriamente pensada y debatida, pongamos, desde la rebelión de Espartaco (73-71 aC), y la democracia moderna fue categóricamente definida por Abraham Lincoln, 11 siglos después: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (1863). Y acaso por ello, fue asesinado.

Cuatro. Lincoln pertenecía al Partido Republicano, que en sus orígenes, a diferencia del Demócrata, era popular, estatista, industrialista, antiesclavista. Y con el tiempo, devino en ultraconservador, racista y mesiánico. Antivalores que republicanos y demócratas comparten cuando imponen sus intereses en el mundo. Es decir que hacia adentro son distintos, y hacia afuera recurren a métodos pacíficos, belicosos o genocidas, tanto da.

Cinco. Libertad y democracia. Bellas palabras que, con ayuda de Dios, son las favoritas entre los trastornados cíclopes guerreristas que conducen la política occidental. A más de aspirar al Nobel de la Paz. V. gr.: la imagen de Donald Trump en sus cuentas, con la leyenda “He’s on a mission from God”. O Benjamin Mileikovsky (Netanyhaju es un apodo hebreo que quiere decir Dios ), justificando el genocidio del pueblo palestino. Sin olvidar (no hay dos sin tres), al seudocatólico, seudoevangelista, seudopolítico, seudodemocrático y seudohumano Javier Milei, quien el mes pasado, en Jerusalén, recibió el llamado Nobel del mundo judío … sin ser judío.