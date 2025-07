U

só el púlpito para soltar arengas políticas envueltas en pretendidos conocimientos bíblicos. Con un discurso, el presidente Javier Milei participó el sábado en la inauguración del templo de la Iglesia Portal del Cielo. El lugar, en el Chaco argentino, tiene capacidad para 15 mil personas y es la sede principal de la Iglesia Cristiana Internacional, organización fundada por Jorge y Alicia Ledesma (matrimonio que comparte el pastorado) en 1994.

Milei, como es habitual, abundó en críticas y descalificaciones de lo que para él representa la izquierda. Subrayó que la idea y luchas por la justicia social son dañinas para el conjunto de la sociedad, como lo es también la defensa de derechos en favor de los sectores marginados por el desarrollo económico. Como estaba ante un auditorio evangélico, el presidente argentino reprodujo citas bíblicas que, según él, respaldan su programa que languidece al Estado como factor regulatorio en el terreno económico. Partidario desaforado del libre comercio, Milei defendió las políticas de su administración que tienen como uno de sus resultados mayor precarización en amplias franjas de la población ­argentina.

El presidente predicador sentenció: La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente, en su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad . Poseído por un espíritu clasista arengó: “En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital […]. No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras”.

Sin duda que Javier Milei conoce bien las escrituras de sus gurúes que prenden incienso al capitalismo salvaje, pero no las Escrituras en las que, supuestamente, basa sus diatribas cotidianas. La Biblia tiene una clara línea doctrinal y ética contraria al despojo y las injusticias sociales. Entre los mandatos al pueblo liberado de la opresión en Egipto tiene preponderancia la de no repetir con otros las condiciones injustas antes padecidas. Es así que, junto con la instrucción que debía transmitirse generacionalmente acerca de la explotación y servidumbre vividas en tierras egipcias (Deuteronomio 6:20-25), estaba el mandamiento divino de velar especialmente por los más débiles: viudas, huérfanos y extranjeros (Deuteronomio 24:19).