on énfasis reciente, la oposición al gobierno y a su partido, Morena, trata o induce asuntos de ética en la discusión abierta. Una materia que, durante los muchos años hegemónicos, estuvo ausente de la polémica pública. Cuarenta años de neoliberalismo tecnocrático hicieron de las conductas, dentro de la rectitud, una anormalidad social. El llamado pragmatismo se fincó en la urgencia de la eficacia, había desterrado del vocabulario cotidiano tópicos como lo bueno, la decencia, lo malo. Había que ser práctico, implicando por ello alejarse de temas filosóficos, incluso de aquellos de cariz ideológico.

Esa postura se dejaba a personas o grupos académicos, religiosos, fuera de la toma de decisiones, concentrados en el deber ser del accionar general o de negocios incluso. Las realidades del poder imponían rigores prácticos y atenciones de inmediato tratamiento. Lo demás, debía ser relegado para los tiempos calmos de ociosos o inocentes.

Las conductas apegadas a la ética tampoco son, en verdad, del interés opositor. Usan su tratamiento como vehículo circunstancial o de combate para la defensa de sus posiciones partidistas o de intereses. En especial dirigen y montan su aplicación, como arma contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Sostienen, muy a la ligera y presumiendo voces internas en su oficina, que, cuando menos, ella bascula entre dos universos de dichos, programas o actitudes. Uno de ellos retórico y propagandístico, dirigido hacia el exterior. El otro, el válido, de uso interno en la toma de decisiones. Ambos conviven diariamente y al parecer, no chocan entre sí. Ejemplifican con cualquier asunto que se analice o decida en la diaria exposición. Trátese de un alegato de soberanía y no subordinación ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o también la aceptación y acomodo a las presiones del acontecer que, por lo demás, se vienen sucediendo con frecuencia inaudita. Y ahí recargan su peso crítico opositor, en esa sencilla duplicidad, sostenida sin rigor alguno. Lo cierto es que tal dicotomía no es correcta. Sostener defensas soberanas, en este tiempo de injerencias autoritarias, es de validez indudable. Y, al mismo tiempo, ajustar posturas, adecuadas a la realidad operativa y circunstancial, es obligado dentro del diario quehacer. Una combinación de sutiles, diplomáticas pero firmes variaciones. La pretensión opositora de minar la congruencia presidencial, como demuestra la realidad, no les ha funcionado.