Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de julio de 2025, p. 4

En la elección del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, los sectores duros de Morena y el Partido del Trabajo (PT) ya presentaron objeciones a que alguna legisladora panista asuma el cargo, en especial quienes han sido altamente críticas con el actual gobierno, como Kenia López –actual vicepresidenta– y Paulina Rubio.

Incluso un grupo de la bancada de Morena ha planteado que Acción Nacional no asuma la presidencia de la Cámara para el segundo año de ejercicio de la 66 Legislatura, pero ello implicaría no respetar la rotación prevista en la Ley Orgánica del Congreso.

El artículo 17 de la ley prevé que la elección de los integrantes de la mesa directiva para el segundo y tercer años de ejercicio de la legislatura se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año que corresponda, garantizando que la presidencia recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido .

Esto es, y conforme a la integración fundacional de la legislatura, el segundo año –a partir de septiembre– le corresponde al PAN y en el tercer año a un diputado del Partido Verde Ecologista de México.