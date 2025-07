E

n línea con los maderos de San Juan, México pide pan y el gobierno de Estados Unidos solo le da aranceles y más aranceles, a la par que éste finge demencia en peticiones igual de urgentes que de documentadas: frenar el ilegal trasiego de armas gringas hacia México (acaparadas por el crimen organizado); fortalecer el combate a las drogas en territorio estadunidense (en donde, según los gringos, no hay cárteles, aunque los enervantes circulan libre y profusamente como por arte de magia); negociar un tratado migratorio bilateral (al que la Casa Blanca sólo da largas y más largas, mientras con salvajismo reprime a los inmigrantes) y tantas más que a la fecha permanecen sin respuesta.

Al igual que el ex presidente López Obrador ( convoco al gobierno de Estados Unidos a firmar un compromiso para regular la venta de armas; sería un acto de buena fe, un primer paso, bien visto por los estadunidenses; lo exhortó a ir a fondo contra esta problemática, pues nuestro país también se ve perjudicado debido al tráfico ilícito de armamento que cae en manos del crimen organizado ), la presidenta Sheinbaum no quita el dedo del renglón, como también lo hace en otros temas de la agenda bilateral, mientras el vecino del norte sólo responde con aranceles y más aranceles.

Sobre este punto, en la mañanera de ayer la mandataria mexicana subrayó: hacemos nuestra parte en nuestro territorio, pero es la insistencia a las instituciones de seguridad y justicia de Estados Unidos: ellos tienen que hacer su parte en su territorio, para lavado de dinero, para control de tráfico ilegal de armas. Ellos tienen que hacer su parte en Estados Unidos y nosotros nuestra parte , en coordinación. El propio Departamento de Justicia reconoció que más de 70 por ciento de las armas que se usan en México entran ilegalmente a nuestro país desde el vecino del norte. Entonces, insistimos en que ellos tienen que hacer su parte, y es parte de los acuerdos que tenemos y nosotros desde nuestro país .