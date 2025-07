Chiste, proponer a Trump al Nobel

reí que Groucho Marx había renacido y contado el mejor chiste de su vida, pero no. Gracias a la llamada guerra de los 12 días, a la implacable destrucción, por apoyarlo incondicionalmente, Benjamin Netanyahu, el mayor genocida de este siglo, propone a Trump, quien en pocos meses se ha hecho odiar por una multitud de naciones, al Premio Nobel de la Paz.

No he dejado de reírme. Realmente la comicidad ha llegado a un alto nivel en algunos jefes de Estado. Lástima, Groucho: hoy sabemos que los señores de la guerra son activos pacifistas. No te hicieron justicia. Debe haber en alguna parte mejores imitadores.

Argentinos en México condenan racismo

En días recientes y a través de medios sociales hemos atestiguado el hecho deplorable en que una mujer, de manera por demás violenta, insultó repetidamente y atacó de manera francamente racista y con un contenido discriminatorio por el color de piel a un trabajador de seguridad de la Ciudad de México. Esa agresora ha sido identificada como Ximena Pichel, de origen argentino.

Como argentinos y argentinas radicados en México por diversas circunstancias y que aportamos a este país abrazando su cultura y agradeciendo inmensamente que su pueblo nos haya recibido con la mayor solidaridad, expresamos un repudio absoluto a los hechos cometidos por una persona a quien no conocemos y que no representa a la comunidad argenmex y mucho menos a la histórica tradición de nuestra patria de origen, que es un conglomerado de inmigrantes y pueblos originarios.

Consideramos totalmente desafortunado que existan personas con prejuicios tales que llegan a violentar los derechos de otros y la convivencia de paz. Conscientes de que la discriminación en México constituye un delito, hacemos un llamado a las autoridades a que interpongan las sanciones pertinentes a la mujer que cometió dicha agresión, pues aparentemente ella no soporta convivir en la diversidad y la tolerancia.

Comunidad Argenmex en Defensa de la Democracia

Aclaración sobre UAM

En la nota El nuevo rector general de la UAM contratará a 250 docentes por tiempo indeterminado , publicada ayer en la sección de Política, no se precisó en la entrada del texto, por descuido de la autora, que esta propuesta de contratación será de forma anual. Ofrezco una disculpa a la universidad y a los lectores.

Alexia Villaseñor, reportera

