Miércoles 9 de julio de 2025, p. 22

Gaza. Aunque cientos de miles de vidas fueron destrozadas durante la ofensiva israelí en Gaza, los palestinos rechazan rotundamente el plan del presidente estadunidense, Donald Trump, respaldado por Israel, que pretende desterrar a sus más de 2.1 millones de habitantes a otros países. Esta es nuestra tierra. Nos quedaremos aquí , afirmaron ayer los residentes.

Esta es nuestra tierra. ¿A quién se la dejaríamos? ¿Adónde iríamos? , declaró a Reuters el técnico Mansour Abu Al-Khaier.

Saed, de 27 años, indicó que se despertó preocupado al enterarse de que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vuelven a plantear la idea del desplazamiento. Tenemos derecho a irnos por voluntad propia y visitar otros países, pero como palestinos rechazamos el plan de desplazamiento , declaró Saed.

Nos quedaremos en esta tierra

Abu Samir el-Fakaawi prometió: No me iré de Gaza. Este es mi país . Añadió: Nuestros hijos, mártires de la guerra, están enterrados aquí. Nuestras familias, amigos y primos. Todos estamos enterrados aquí. Guste o no a Trump, a Netanyahu o a cualquier otro, nos quedaremos en esta tierra .

Las operaciones militares de Tel Aviv dejaron al menos 78 muertos durante su última jornada de bombardeos contra el enclave, que se suman a los más de 57 mil 575 palestinos abatidos y 136 mil 879 heridos, desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, informaron fuentes médicas a Al Jazeera.