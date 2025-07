David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de julio de 2025, p. 21

Nueva York y Washington. Los estadunidenses están viviendo bajo un gobierno remodelado que cada día se parece menos al que administró el poder durante las últimas décadas, debido a los cambios estructurales impulsados por Donald Trump.

La decisión de la Suprema Corte, que ayer otorgó al gobierno de Trump permiso para realizar despidos masivos y reorganizar la burocracia federal, aunada al triunfo legislativo del enorme proyecto impulsado por el mandatario la semana pasada, son sólo dos de las maniobras legislativas y judiciales y del uso de tácticas de intimidación y amenaza contra cualquier institución, organización o personas que se atrevan a desafiar sus iniciativas, que están cambiando el poder político estadunidense.

Los republicanos no sólo han violado las reglas por Trump; quemaron el libro de reglas , acusó Jesse Ferguson, crítico del presidente en entrevista con The Washington Post. El veterano reportero Charlie Savage escribió en The New York Times que Trump, con la confrontación como estilo de política presidencial, ha lanzado un asalto a los contrapesos a su autoridad: atacando a jueces, limitando el papel del Congreso en la toma de decisiones sobre impuestos y gastos, aplastando límites internos sobre el Poder Ejecutivo y usando las palancas del gobierno para intentar obligar por la fuerza a que centros de poder externos, como bufetes de abogados y universidades, se sometan a su voluntad .

Ejemplo de lo anterior es la megaley promulgada por Trump la semana pasada, que incluye un incremento sin precedente al presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ahora tendrá más recursos que el gasto militar de Israel, Brasil o México, según un análisis de la clasificación Global Fire Power.

Esta ley dispara el presupuesto del ICE a niveles jamás vistos y la convertirá en la agencia federal de seguridad pública más grande del país , comentó Silky Shah, directora del Detention Watch Network. De hecho, su presupuesto será superior a los de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Prisiones y otras agencias federales de seguridad pública, y su propósito es llevar a cabo la ofensiva antimigrante de Trump.

El intento de ampliar el Poder Ejecutivo a todo el gobierno federal, lo que en esencia anula el equilibro con los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, así como el sistema de contrapesos y límites estipulados por la Constitución, se inició con esta presidencia. Entre las primeras órdenes ejecutivas de Trump ese día hubo una que anulaba el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en este país. El gobierno de Trump ha ordenado que si los padres inmigrantes de un niño nacido en Estados Unidos son indocumentados o su presencia en el país es temporal , no será reconocido como ciudadano.

Jueces locales, acotados

La orden desató condenas de inmediato y funcionarios públicos liberales solicitaron que los tribunales frenaran esta orden, algo que varios jueces regionales hicieron. Las resoluciones señalan que la medida no debía ser aplicada hasta que el Poder Judicial valorara la constitucionalidad de un derecho reconocido durante los últimos 150 años. La Suprema Corte no ha fallado sobre la constitucionalidad de ese derecho, parte de la Decimocuarta Enmienda, que señala que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de Estados Unidos .