Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de julio de 2025, p. 9

Si la gente quiere celebrar mis éxitos, ojalá puedan educarse y también posicionarse para ayudar a la comunidad. Siento más que nunca la responsabilidad de compartir la luz, porque merecemos sentir la felicidad también, no solamente la tristeza. Obviamente hay mucho dolor ahorita y doy las gracias por darme la oportunidad de hablar de estos temas, aunque estamos aquí en España , aseguró la artista en una entrevista con Europa Press.

A pesar de haber nacido en Los Ángeles, California, Becky G ha reconocido que la discriminación hacia los latinos es algo que a ella le ha tocado y que la está afectando también en su casa.

Son cosas que me están afectando en mi casa, en mi familia, con mis seguidores y realmente alrededor del mundo. Es un problema global y la discriminación, aunque soy nacida en Estados Unidos, sí me ha tocado, también a mis papás que son nacidos allí. Entonces sí, es muy importante para mí , añadió.

Si ves la historia de Estados Unidos, éramos México

Aunque la artista regresa a sus inicios de pop urbano con una colaboración con el colombiano Manuel Turizo titulada Qué haces, la cantante de Sin pijama ha dedicado sus últimos dos álbumes a celebrar y reivindicar sus raíces mexicanas.

En ese sentido, Becky G ha manifestado una crisis de identidad al sentir que no pertenece ni a México ni a Estados Unidos, si no a los dos países. “Es algo muy importante para nosotros; esa crisis de identidad es muy compleja. Cuando era niña tenía muchas inseguridades por esa razón. Cuando mis primas nos visitaban de México, ellas me decían: ‘Tú no eres mexicana, tú naciste en Estados Unidos’. Y yo decía: ‘Pero soy mexicana, ¿cómo de que no? Aquí en Estados Unidos me dicen que soy mexicana’. Y si ves la historia de Estados Unidos, éramos México”, señaló.