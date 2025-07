Las sospechas aumentaron porque en junio se lanzó un disco de 13 canciones, Dust and Silence, cuya autoría era el supuesto cuarteto, que tardaba apenas 15 días en lanzar otro álbum de larga duración, Floating on Echoes, y anunciaban ya otro más en ese mismo margen de tiempo. Se trataba de un artista supuestamente verificado en Spotify, la banda compartía fotografías promocionales en Instagram, las portadas de sus discos parecían profesionales, en un estilo surrealista al estilo Magritte, y se erigían como salvadores del rock moderno con sus toques de folk y de rock progresivo que tanto triunfaron en los 70.

Preguntado por Afp, Spotify rechazó hacer cualquier comentario sobre el grupo, pero negó alguna voluntad de dejar prosperar piezas generadas por la IA para no pagar derechos de autor.

No es una farsa, es un espejo. Una provocación artística destinada a cuestionar los límites de la creación, la identidad y el futuro de la música misma en la era de la IA , indicó también el mensaje.

El grupo The Velvet Sundown, con 1.1 millón de seguidores en Spotify, reconoció ser generado por inteligencia artificial (IA), lo que confirma las sospechas sobre esta joven formación de rock de gran éxito.

Los seguidores del cuarteto salieron en su defensa. Esta nueva telenovela probaba que The Velvet Sundown no eran un bot, sino que eran personas reales, creían ellos.

Su repentino ascenso no tardó en atraer la atención de las revistas especializadas y la mismísima Rolling Stone consiguió contactar y entrevistar con un tal Andrew Frelon, quien se presentó como el mánager de la banda. Llegaron a publicar la entrevista con el supuesto representante.

Poco después de publicarse la entrevista, la supuesta banda real negó cualquier tipo de relación con Frelon. Alguien está intentando usurpar nuestra identidad publicando entrevistas no autorizadas, fotos no relacionadas y creando perfiles falsos que dicen representarnos. Ninguno de estos perfiles es legítimo ni real ni tiene ninguna conexión con nosotros. No tenemos ninguna afiliación con esta persona ni prueba alguna que confirme su identidad o existencia , escribieron en sus redes sociales.

Spotify le confirmaba poco después a la revista musical que, efectivamente, el tal Frelon no tenía nada que ver con The Velvet Sundown.

Pero poco les duró la farsa. Las sospechas ya estaban ahí. Algunas plataformas, como Deezer, o un estudio de un instituto francés, clamaban sin ningún atisbo de duda que mucha de la música de la banda había sido inequívocamente creada con IA.

Spotify no tiene como tal unas normas contra la publicación de canciones generadas por IA, por lo que The Velvet Sundown continúa su carrera musical,y sigue adelante con el lanzamiento de su nuevo álbum, Paper Sun Rebellion, programado para este 14 de julio. Habrá que ver si consiguen el primer éxito real de una banda y una música que de real no tiene nada.