El esfuerzo de un siglo de Margules de la innovación, el diseño artesanal y la calidad en los sistemas de audio le mereció el reconocimiento/distintivo Hecho en México , otorgado por el gobierno federal, un símbolo de identidad nacional que resalta a las empresas que no sólo fabrican en el país, sino que también promueven el talento, la creatividad y la producción local.

Julián precisa: Margules no puede competir con las grandes fábricas que pueden producir a bajos costos y con muy buena calidad. Entonces nosotros teníamos que generar algo que tuviera mucho valor agregado y esto es lo que nos jaló a seguir innovando y mejorando nuestros productos .

No compiten con grandes fábricas

A finales de los 80 tomé las riendas; a mí me gustaba la música y en esta búsqueda de la perfección que todos tenemos empecé a trabajar sobre lo doméstico y más porque me tocó el auge de la llegada de los equipos de sonido de alta gama y es así como empezamos a tratar de desarrollar productos que estuvieran a la par. También coincide con la apertura del país a las importaciones y asimismo un poco más adelante llega Internet, empieza a haber información sobre el desarrollo y componentes de los sistemas de sonido, es algo muy especializado, pero esto nos brinda la oportunidad de crecer como empresa y como persona en esta búsqueda constante de la perfección del desarrollo de productos de audio cada vez mejores y poder competir en un mercado de consumo .

▲ Una de las tecnologías más distintivas de la empresa es el sistema ANA, que trabaja con principios sicoacústicos para alinear las frecuencias y generar un entorno armonioso. Foto cortesía de Margules

Para Julián Margules, recibir este reconocimiento representa un paso más en su misión de crear experiencias sonoras extraordinarias con sello mexicano. Desde su fundación, la empresa ha mantenido una filosofía de trabajo que combina tradición con tecnología de vanguardia, asegurando que cada uno de sus equipos cumpla con los más altos estándares de calidad, además de que lleve consigo el carácter y la pasión de la ingeniería mexicana.

No sonar fuerte, sino sonar bien

Al continuar con la charla, Julián Margules informa: “Nuestros sistemas no están pensados para sonar fuerte, sino para sonar bien. Para integrarse en el espacio, respetar la arquitectura del lugar, potenciar su narrativa.

“Una de las tecnologías más distintivas de Margules es su sistema ANA (alineación neuro-acústica), que trabaja con principios sicoacústicos para alinear las frecuencias y crear un entorno sonoro que el cerebro interpreta como emocionalmente armonioso. El resultado no sólo se escucha: se siente. Y ese es el verdadero lujo: uno invisible, pero profundamente efectivo. Trabajamos con artistas como Gabriel Orozco en el diseño de consolas y marcas como Mexico is the Shit, entre otros.”

Concluyendo con su explicación, menciona que “la tecnológica a nivel mundial es diversa; eso nos permite competir en mercados mundiales y tener los premios que tenemos. La parte estética es un acercamiento distinto, mucho más orgánico, con elementos naturales y que se pueden integrar fácilmente a cualquier hábitat, que no molesten a la vista y que te hagan decir ‘¿qué hace esta cosa aquí?’. Creamos piezas bellas que se integran al entorno y al discurso visual.