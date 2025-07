A los 18 años la federación me mandó a Estados Unidos; al regresar gané el nacional de 20 años y mi nombre comenzó a ser más conocido. Después me invitaron a jugar dos semanas en Europa. Mi desempeño en el viejo continente me llevó a jugar ahí tres meses al año durante una década. Disputaba mu-chos torneos al año y eso me convirtió en un competidor muy fuerte y uno de los mejores del país.

El tenis no me debe nada y estoy muy satisfecho con lo que conseguí , comparte Ordaz, embelesado por sus recuerdos como integrante del equipo Copa Davis. Es lo máximo llegar a un estadio, ver a jugadores como McEnroe y que los autos se detengan y te abran paso para que cruces. Recuerdo que a Ramírez todo el tiempo le pedían fotos y autógrafos y por eso pedía el desayuno, la comida y la cena al cuarto .

Historia de perseverancia

Todos los días, después de ir a la escuela, Ordaz se dirigía al Junior Club donde trabajaba de recogepelotas. Tenía la ilusión de que, en algunos años, podría convertirse en un tenista como lo hicieron sus tíos Lucio y Rubén.

Ellos también fueron recogepelotas en el mismo lugar y después campeones nacionales. Recuerdo que cobraba 50 centavos por pelota y después 75; con el dinero que gané me compré mi primera raqueta y mi amor por el tenis aumentó.

Como parte de las prestaciones de los trabajadores del club, Ordaz tenía la facilidad de entrenar en las canchas. Así, perfeccionó sus servicios, voleas y el revés.

“Aprendí una lección importante siendo muy joven. Después de perder un juego de práctica ante un jugador apodado El Nazi, no pude pagarle el peso que apostamos y me rompió mi raqueta. No lloré porque él tenía razón: siempre se debe cumplir con lo que uno promete y en el deporte más”, rememoró El Gato, cuyo mejor ranking en singles fue 390 en 1980.

Tras su retiro, Ordaz representó a México en 10 Mundiales de veteranos, donde cosechó tres cuartos lugares y un bronce. También es un asiduo participante de la Copa Osuna, la cual ha jugado por 17 años.

No hay nadie de 70 años que me pueda ganar, por eso ya no voy a todos los torneos que me invitan, elijo algunos pocos y con eso es suficiente.

Para mantenerse vigente, Ordaz se apoya de antiguos compañeros tenistas. Tengo un amigo que trabaja en la federación de Francia y siempre me envía lo nuevo que hay en el tenis. Alfonso González, ex jugador Copa Davis, vive en Bélgica y también platicamos a menudo sobre lo que podemos aportar a nuestros alumnos .

Ordaz se considera un privilegiado de la vida, pues ha gozado de buena salud, sólo tiene una operación en los meniscos y puede seguir practicando el deporte que más ama.