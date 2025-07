Poniatowska hace hincapié en un cuadro que, por su gran tamaño, no está en la muestra. Al final de su vida mi mamá me contó que de niña, cuando vivía en Biarritz, tuvo un sueño que la hizo feliz. Ella era de una familia porfirista que, tras perder sus haciendas y demás bienes, se exilió en Francia. Me relató que se soñó en un campo de narcisos amarillos y que había amanecido muy feliz. Pinté el cuadro después para darle gusto. El maestro Enrique me ayudó con la figura femenina que se hace acompañar de su perro salchicha .

Las formas de pintar de Poniatowska y Lamas son muy diferentes. Para Elena es un “divertimiento, nada más, algo que está fuera del contexto del periodismo y de la literatura. Representa un momento de paz. ‘Haz de cuenta’, le digo, ‘es esta parte’. Empieza a pintarla y al rato como que se emociona. La ves tan hermosamente feliz que dices: ‘qué maravilla’. Siempre sale el tema de su madre, la llegada a México, su historia. No sé si esto nos pasa a todos al crecer, que hagamos un recuento de nuestra historia”, señala López Pacheco.

Respecto a la obra de Lamas, más bien se relaciona con retomar la idea de la pintura renacentista y barroca y hacerle ciertas modificaciones , acota el profesor.

Para la periodista Beatriz Zalce, amiga cercana de Poniatowska, “esta muestra entrevera los caminos de la amistad, del arte, del feminismo y los recuerdos. Historia de una amistad es una lección de vida. A sus 93 años, con todos los libros que ha escrito, con todos los premios recibidos, Elena Poniatowska toma clases de pintura. La maestra es una alumna aplicada. Por su parte, Diego Lamas es un discípulo extemporáneo de los grandes como Rembrandt, Da Vinci y Vermeer. Ha recorrido el mundo para mirar de cerca sus obras. Ha asimilado las lecciones de color, de composición. Diego reinterpreta y propone nuevas miradas, algunas cargadas de humor, de cachondería, aunque también de reflexión no exenta de dolor”.

Historia de una amistad, de Elena Poniatowska y Diego Lamas, permanecerá hasta el 22 de julio en el Centro Libanés (Hermes 67, colonia Crédito Constructor, Ciudad de México).