César Arellano, quien ha vivido por más de una década entre la calle 5 de Febrero y el Eje 2A Manuel Payno, señaló: Vecinos se quejan de que, debido a los negocios que se abren para acomodar a gente extranjera, se sube la renta; antes la canasta básica no era tan cara .

Ricardo Corona, quien vivió durante 76 años en una vecindad de la calle José Tomás Cuéllar, hasta que hace unos meses fue desalojado, narró que el inmueble fue remodelado poco después.

Me dijeron que ya no me querían como inquilino, desde que yo viví ahí nunca habían hecho arreglos, ahora tiraron muros y cambiaron el piso de cemento por mosaico , detalló. Actualmente vive en la calle Fernando Ramírez, donde paga una renta de 6 mil pesos mensuales por un departamento muy reducido.