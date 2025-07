Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de julio de 2025, p. 27

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que no habrá impunidad tras los destrozos a establecimientos mercantiles en las colonias Hipódromo, Condesa y Roma que realizaron personas con el rostro cubierto, algunas de ellas vestidas de negro, durante la movilización contra la gentrificación del viernes pasado.

Acompañada del gabinete de seguridad comentó que hasta el momento sólo dos representantes jurídicos de los negocios que fueron vandalizados y que resultaron con robo de mercancía, vidrios y enseres rotos han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia, en tanto que ascendió a 15 el número de establecimientos con daños más allá del grafiteo.

En conferencia de prensa en la que dio a conocer el informe en materia de seguridad en el primer semestre del año, expuso que instruyó a secretarios y subsecretarios de las diversas áreas de gobierno a que fueran lugar por lugar donde hubo disturbios .