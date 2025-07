Resaltó que la capacitación para perseguir delitos es también de carácter civil y que la nueva Ley de la Guardia Nacional prevé que la persecución de delitos y la intervención telefónica quedará bajo la jurisdicción del Ministerio Público y siempre con autorización judicial. No es atribución autónoma , indicó.

El general en retiro añadió: aunque estén formándose dentro de una institución militar, como puede ser el Colegio Militar, para la formación de oficiales de la Guardia Nacional la capacitación es en aulas separadas, tiene que ver con la formación policial y no con la formación militar .

La cámara inauguró ayer una exposición alusiva a la Guardia Nacional, y el presidente de la Comisión de Defensa, Arturo Oliver Cen (Morena), declaró que si bien da la impresión de que hay un paso hacia la militarización con el control de ese cuerpo por la Defensa, la formación de sus elementos es policial. No se forman soldados, sino agentes .

A su vez,el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sostuvo que el balance de la actuación de la Guardia Nacional es positivo y refirió que la Cámara de Senadores aprobó recientemente el informe que la corporación envió, en cumplimiento de la obligación que en ese sentido prevé la Constitución.

Sin la reforma en la materia, sería un caos

Insistió en que el Congreso de la Unión actuó de manera correcta al avalar las reformas constitucionales y legales que transfieren el mando de la Guardia Nacional al Ejército, porque de no actuar sería un caos ahora. Otorgarle el mando operativo y administrativo garantiza que no haya desorden ni corrupción. La formación permite que no haya relajamiento en la disciplina y con las nuevas facultades se le dan elementos jurídicos para actuar en la investigación y persecución de delitos. En noviembre aprobaremos un presupuesto suficiente para 2026 .

Monreal informó que está por instalarse la Comisión Bicameral de Seguridad y que las bancadas ya designaron sus integrantes, cuando ya han transcurrido nueve meses de la actual legislatura del Congreso.