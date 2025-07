Apunta que no se han hallado más pruebas ligadas al caso ni habrá más pesquisas sobre otras personas.

El pedófilo convicto se suicidó en la cárcel de Nueva York el 10 de agosto de 2019, confirmó el memorando, tras años de teorías conspirativas en torno a la muerte de Epstein. “Esta revisión sistemática no reveló ninguna ‘lista de clientes’ incriminatoria”, señala la nota.

Washington. Jeffrey Epstein no tenía una lista de clientes , según un nuevo memorándum del Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), que se divulgó un mes después de que Elon Musk acusó al presidente, Donald Trump, de figurar en ella.

The Independent

El director de la FBI nombrado por Trump, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino fueron algunos de los influencers del movimiento trumpista MAGA de más alto perfil que cuestionaron cómo murió Epstein. Desde que se incorporaron a la agencia, dejaron de insistir en que a Epstein lo asesinaron .

El mes pasado, tras abandonar el gobierno y durante una guerra en redes sociales, Musk alegó que no había ninguna actualización en la investigación sobre Epstein porque el nombre de Trump se mencionaba. Trump negó estar en la lista y compartió una declaración del ex abogado de Epstein, David Schoen, que decía que no estaba implicado.