Martes 8 de julio de 2025, p. 19

Washington. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que su nación y Estados Unidos están cerca de encontrar a varios países que acogerán a los palestinos que quieran abandonar la franja de Gaza devastada por la guerra. Nominó al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz y le entregó la carta con su propuesta que envió al comité de ese prestigioso galardón.

Él está forjando la paz mientras hablamos de un país, de una región tras otra , resaltó Netanyahu durante una cena con el magnate, en su tercera visita a la capital estadunidense desde que el republicano retornó a la Casa Blanca.

Trump agradeció la nominación, al subrayar que viniendo de usted (Netanyahu) en particular, es muy significativo .

Antes de la cena, los periodistas preguntaron a Trump sobre su plan de tomar el control de Gaza y si reubicar a la población de la franja todavía estaba sobre la mesa. El magnate pidió al primer ministro israelí responder.

Creo que el presidente Trump tuvo una visión brillante. Se llama libre elección. Si la gente quiere quedarse, puede hacerlo; pero si desea irse, debería poder irse , respondió el gobernante israelí.

Gaza no debería ser una prisión. Debe ser un espacio abierto , opinó en una nota editorial The Times of Israel.

Tel Aviv aprovechó el plan de Trump de desterrar a la población de Gaza para construir ahí un resort turístico, que denominó Riviera de Medio Oriente, presentándolo como una oportunidad para alentar la migración voluntaria de los palestinos de la franja.

“Estamos trabajando muy estrechamente con Estados Unidos para encontrar países que… den a los palestinos un futuro mejor”, afirmó Netanyahu.