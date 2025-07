Blur no está acabado, asegura Dave Rowntree

▲ No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos ofrece una inmersión entre bastidores de Blur en los años 80. Foto Imagen tomada de la página de Facebook de Dave Rowntree

Afp Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. 9 París. Blur definitivamente hará otra cosa , afirma a la Afp Dave Rowntree, batería del grupo de rock británico, quien está a punto de publicar un libro de fotos sobre los inicios del emblemático cuarteto de britpop. Rowntree encontró estas fotos por casualidad, en una vieja caja destinada a la basura. En mi memoria eran simples fotos de vacaciones , comenta el músico de 61 años, entrevistado en París. Con el tiempo se han convertido en un fiel testigo de nuestra emoción por hacer todo tipo de cosas por primera vez , confiesa. No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos se lanzará el 9 de septiembre y ofrece una inmersión entre bastidores en los primeros pasos de una banda incipiente en los años 80, poco antes del estallido del britpop (rock alternativo estilo británico). Nada de moda Espontáneas, a veces borrosas y con encuadres aleatorios, estas fotos muestran a Damon Albarn, al guitarrista Graham Coxon y al bajista Alex James, a veces acompañados por el jefe de iluminación Dave Byars. Rowntree, por su parte, está detrás de la cámara. Dábamos conciertos muy pequeños ante muy poca gente. Tocábamos una música que no estaba de moda en esa época , recuerda. Con el contrato de grabación en la mano y cigarrillos en los labios, el grupo descubría el mundo. Un montón de viajes, un montón de camerinos donde se busca desesperadamente algo que hacer , rememora el baterista-fotógrafo sobre la época en la que hacían tonterías para pasar el tiempo durante su primera gira internacional. Cuando el viento del britpop acabó soplando a su favor, Blur despegó con éxitos como Girls & Boys y Song 2. Sin embargo, la banda conoció turbulencias, pausas y reuniones: la última fue en 2023 con The Ballad of Darren, un álbum seguido de una gira que pasó por Wembley.