Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. 7

En México tenemos la tradición de hablar de fantasmas. “En realidad son espectros con los que es fácil identificarnos: fueron personas que sintieron amor, odio, celos, envidia, ambición… y siguen presentes con nosotros”, afirma a La Jornada Rafael Pardo, quien produce y dirige Ánimas, mascarada de espectros, puesta en escena que se repone tras años y que revive tres leyendas del siglo XVII sucedidas en San Ángel que podrían vivirse hoy.

A decir de Rafael Pardo, ése es el encanto de este espectáculo histriónico que combina actuación, teatro de sombras y una estética que pretende transportar de la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, donde se monta, hasta la Nueva España.

Abrazadoras seguro resultarán las notas en vivo de la flauta transversa de Maria Kakorina y las del violín barroco de Eduardo Espinosa, ejecutantes excelsos de la Orquesta Sinfónica de Minería. La dramaturgia es de Fernando Martínez Monroy, quien incorporó las versiones, digamos, originales de las leyendas y las que, según los realizadores de la obra, sucedió de verdad.

Rafael Pardo comparte a La Jornada que las leyendas siempre le han llamado la atención porque forman parte de nuestra historia oral y escrita; nos cuentan parte de lo que somos, dando explicación a hechos no reales o reales que terminan siendo enmascarados por un mito. Son historias de pasiones humanas en las que los personajes se vuelven mucho más vivos, donde no están con ese tono acartonado (que se usa con puestas de época), no puedo decir que más realista, pero con una historia que parezca real .

Y es que, argumenta, “no me gusta que cuando se abordaban las leyendas fueran poco creíbles. Lo que se nos ocurrió fue ver qué pasaría si contáramos la leyenda con un narrador, un cómico (Arcadio Coyote: personaje del siglo XIX) que nos cuente algo que sucedió en el siglo XVII, o sea, dos tiempos en un solo espacio. Arcadio, junto con su compañero títere, un cuervo que es su alter ego, puntualiza algunas cuestiones reales de lo que esconde la leyenda, acompañado de dos músicos que forman una compañía itinerante y callejera en las calles de México.

“A partir de esa idea, escogimos tres leyendas en las que podemos darle una forma corpórea a cada uno de los personajes y contar la leyenda de lo que suponemos que pasó y le dio origen. Las historias son La tentación, Sin morir estaba muerto y La desaparición del niño.

Rafael se dio a la tarea de investigar para dar con los personajes que vivieron la historia que se hizo leyenda. Buscó en documentos de la Inquisición y en el Archivo General de la Nación, entre otros, para obtener un halo de verdad de los personajes que la vivieron; aclaro que sólo encontré de los hombres, porque tristemente en el siglo XVII la mujer no valía nada .

Una vez que tuvo la información dura, indagó en barrios como Chimalistac y en San Ángel para hacer “una ficción de la ficción, y te puedes quedar con la historia que platica Arcadio Coyote o con la que propone Anima, máscara de espectros de lo que pudo haber pasado”.