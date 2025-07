Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. a12

Si 2025 fuera el año de retiro de la raquetbolista Paola Longoria, diría adiós a las canchas sin pendientes en su carrera. A sus 35 años de edad y con más de dos décadas de trayectoria, la seleccionada nacional se aproxima a la fase final de su etapa deportiva para dar paso a otras facetas de su vida.

“Si hoy tuviera que dejar de jugar, lo haría satisfecha. Tuve la fortuna de representar a mi país, tener patrocinadores y conocer muchas partes del mundo. Lo último que me faltaba era recuperar el número uno del mundo y lo conseguí después de dos años de bajar en el ranking. Me encuentro en la cima y es el lugar desde donde me gustaría decir adiós”, compartió la presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Aunque aún no toma una decisión definitiva, Longoria admitió que la temporada pasada fue la última que jugó a 100 por ciento.

Todavía estoy analizando muchas cosas, pero sí puedo decir que ya no podré participar en todos los torneos, no creo tener esa oportunidad. Ya anunciaré próximamente mis planes, todo dependerá de la actividad que tenga porque vienen reformas muy importantes , explicó.

Su nueva faceta legislativa, añadió Paola, es prioridad sobre sus compromisos deportivos.

Cuando tomé el trabajo de dipu-tada federal me comprometí a luchar por mi país y los atletas; es obvio que no voy a dejar de asistir a un periodo legislativo por una competencia. Cada vez será más difícil con ambos roles. Por fortuna los torneos son en fin de semana y eso me ayuda a participar , detalló.

Los años dedicados al alto rendimiento han pasado factura a la multicampeona centroamericana y panamericana.

“A veces llego a las 22 horas a casa y todavía tengo que entrenar. Cada vez me dan más dolores en la cadera, en el brazo y otras partes que antes no. El nivel del tour es muy alto y no sé si pueda seguir haciéndolo tan bien como hasta ahora”, añadió.