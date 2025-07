De La Redacción

Martes 8 de julio de 2025

Guillermo Ochoa, portero con cinco mundiales en la selección mexicana, se convirtió el domingo en el jugador que más títulos de Copa Oro tiene en su carrera. Con la final ante Estados Unidos, en Houston, alcanzó el sexto desde 2009. Si hay una diferencia de aquel tiempo a la fecha, la más importante la marcan los minutos de juego: a pesar de su experiencia internacional, el técnico Javier Aguirre dejó al elemento del AVS portugués en la banca y utilizó en su lugar a Luis Ángel Malagón durante todos los partidos de la competencia.

En un video publicado en redes sociales, Ochoa luce pensativo, camina en círculos rodeado de miles de aficionados en el NRG Stadium, en Houston, mientras sus compañeros celebran la obtención del bicampeonato en el torneo. A sus 39 años, la posibilidad de cerrar su carrera en la Copa del Mundo de 2026, con su sexta participación internacional, no se le quita de la mente. No estoy pidiendo que me regalen nada, sigo trabajando en el máximo nivel. Sería fantástico llegar a otro Mundial, estamos a un año, lo que me queda es disfrutar estar aquí , señala.