Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. a11

Miguel Ángel El Zurdo López, figura legendaria del futbol argentino y uno de los entrenadores más recordados en la historia del club América, falleció a los 83 años en la ciudad de Barranquilla, Colombia, aquejado por problemas de salud que no fueron revelados. Para los testigos del campeón en el futbol mexicano (1984 y 1985) y la Copa de Concacaf 1992, el antiguo defensa de perfil zurdo que jugaba en el Independiente de Avellaneda era un hombre que transmitía dureza, disciplina y seriedad por el trabajo , uno de esos maestros con disfraz de coronel militar que forjaron la mística de las Águilas en los campos de Coapa.

En una publicación de marzo de 2020, el capitán de Argentina en el Mundial de México 1986, Diego Armando Maradona, definió a El Zurdo López como uno de los mejores directores técnicos que tuvo en su carrera, ganador como persona y jugador, campeón de América cuatro veces de forma consecutiva con Independiente (de 1972 a 1975), dos Copas Interamericanas y una vez monarca del mundo (en la Copa Intercontinental 1973) . Sobre esa idea que reúne lo que El Diego escuchó, leyó y vivió en 1980 con Argentinos Juniors, otros recuerdan la manera en que el cordobés –nacido en Ticino, el 1º de marzo de 1942– dirigía sus entrenamientos.

El Zurdo unió aquel mandato de la pierna fuerte y templada con el estilo que el América marcó en los años 80. “Tenía 22 años cuando Ángel Coca González me llevó a hacer una prueba al club”, comparte a La Jornada el ex americanista Ricardo Peláez, monarca en el Prode 1985. “Me pusieron a jugar en la última cancha con los jóvenes de mi edad y de pronto llegó El Zurdo López, acompañado por Panchito Hernández. Después de ver el partido interescuadras, nos llevó, a mí y a Enrique Rodón, a la cancha 1 con el primer equipo. Pasaron 15 días y me dio la oportunidad de debutar, fue él quien me vio, lo demás es historia”.