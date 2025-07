Insistió en que deben presentarse todos los elementos para sostener la acusación contra el hijo del reconocido ex boxeador mexicano.

Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia , apuntó.

Al preguntarle sobre el caso del hijo del ex campeón Julio César Chávez y del intento de la oposición de usar ese asunto para ligar a su gobierno con el crimen organizado, la mandataria aseguró que su administración no establece complicidad con los criminales.

El miércoles pasado, Chávez Jr, fue detenido por autoridades de Estados Unidos –donde vivía desde hace varios años–, señalado de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Se informó que por esto será deportado a México, donde hay investigaciones abiertas en su contra y una orden de aprehensión.

En México todo mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pero cuando hay una orden de aprehensión, hay pruebas que sustentan , puntualizó la jefa del Ejecutivo al referirse al tema.

Al hablar del intento por vincular a su gobierno con los grupos de la delincuencia, consideró que no es novedoso este discurso de la oposición.

“No es nuevo el narcopresidente. No tiene cabida, no tiene asidero en la gente, porque cuando se inventan cosas no hay manera de... cuando hay una acusación, tiene que demostrarse. Y particularmente si es penal, tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión.”