No lo quería dejar porque había muchas cosas qué contar. Así como terminaba mi vida de ingeniero entraba a la cabina y era otro mundo. No sé cómo hubiera podido llevar mi vida sin eso. Era cortar de tajo con la realidad de los problemas de las construcciones a uno donde platicaba de temas variados , explicó.

Llegar a la radio en 2003 fue muy grato. Antes lo hacía para trabajos durante mi universidad, pero me encantaba, y al mismo tiempo era ingeniero civil. Al proyecto me invitó una amiga, quien ya era productora de otro programa. Cuando llegué, me di cuenta de que escuchar a las personas era emocionante , comentó.

El narrador aseguró que Internet da la ventaja de generar un sentido de cercanía con el público , porque ahora una persona que llega a su casa del trabajo, y no quiere escuchar noticias, puede fácilmente abrir Internet y escuchar una historia que cuenta un señor que está sentado frente a ella, y que describe o explica algo, la hace sentir acompañada y rompe un ciclo de soledad .

YouTube es hogar de muchos proyectos de temas variados, pero la comunidad que gusta del terror encontró en esa plataforma el lugar perfecto para ese género, lo que ha llevado a que más público se sumerja en ese género literario.

“Me gustó el tema del terror porque es cercano a todo el mundo. Nos regresa a un estado natural, vulnerable, nos hace repensar nuestras condiciones. Las personas pueden tener una vida ordenada: casa, trabajo, familia… pero cuando te das cuenta de que todo eso puede romperse, y que puede pasarte a ti, comienzas a pensar en ello. Esa adrenalina es la que nos lleva a tener presente de que es posible que algo suceda”, comentó José Ramón Cantalapiedra.

El escritor habló del gran antecedente radial de su proyecto: “Si hay que hablar de programas de terror, pues claro que debemos retomar el caso de La mano peluda; contaban narraciones muy sabrosas, porque las hacía el público, pero ellos iban siempre por la misma temática. Nosotros buscamos variar y dar el ‘detalle fino’ de las narraciones; eso define mucho nuestro trabajo”.

Con miles de relatos de fondo, el libro Relatos del lado oscuro es una pequeña muestra de la consolidación del programa: “No soy escritor: soy una persona de números, de matemáticas, y de ahí a brincar a la radio y luego a la narrativa ha sido una experiencia maravillosa.