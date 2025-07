Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. 2

El poeta Enrique González Martínez es conocido sobre todo por su rompimiento con el modernismo de Rubén Darío. Para la exposición de la Biblioteca de México, su nieta, la historiadora del arte Laura González Matute, no quiso hablar de tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje , frase célebre del libro Los senderos ocultos (1911), sino del hombre en favor de la paz , quien presidió la comisión organizadora del Congreso Continental Americano de Paz, celebrado en 1950 en la Ciudad de México.

Para ese fin, la exhibición Enrique González Martínez (1871-1952): Poeta por la paz reúne alrededor de 150 objetos entre fotografías, libros, muebles, revistas, retratos, cuadros, objetos artísticos y documentos personales. Organizada cronológicamente, revela una pequeña parte del archivo de unos 15 mil documentos que González Matute heredó de su padre, Héctor González Rojo (1902-1978), tercer hijo del poeta.

Se trató, pues, de rescatar al hombre que pugnaba por la paz debido al clima de guerra que se vive en el planeta , señala la curadora González Matute a La Jornada. Las acciones de González Martínez quedaron registradas en el mural perdido Pesadilla de guerra, sueño de paz (1952), de Diego Rivera. El muralista pintó al poeta, ya canoso, parado junto a la pintora Frida Kahlo, en silla de ruedas, recabando firmas.

La muestra también coloca de nuevo en la mira del público el nombre de este personaje que en 1949 fue el primer candidato mexicano al Premio Nobel de Literatura. En 1944 recibió el Premio Nacional de Literatura Ávila Camacho, que se convertiría en el Premio Nacional de Artes y Literatura.

Sin embargo, después de su fallecimiento, el poeta fue olvidado. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

En vida, mi abuelo fue muy reconocido, siempre se hablaba de él. Tras su muerte, se seguía escribiendo sobre su figura; sin embargo, alrededor de 1960 vino un silencio absoluto. En varias antologías no se le incluye. Son políticas culturales literarias en las que de repente hay poetas que por razones que no conocemos a fondo los van borrando de la historia. Puede ser porque no van acordes a sus poéticas o quizá les hagan sombra. Con González Martínez fue muy claro.