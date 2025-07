Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. 27

A pesar del compromiso de los trabajadores de reanudar actividades, el paro en el Poder de Judicial de la Ciudad de México continuó este lunes, por lo que cientos de abogados y usuarios no pudieron realizar diversos trámites, que tienen rezagados desde hace poco más de un mes.

Desde las 5 de la mañana, abogados y justiciables, algunos sentados en bancos, formaron una larga fila afuera de los juzgados familiares en avenida Juárez para ser de los primeros en ingresar escritos o dar seguimiento a pensiones alimenticias. La hilera a las 8:30 horas de la mañana daba vuelta hasta el barrio chino.

Cerca de las 9:40 horas, las puertas permanecían cerradas y no se daban informes. Ante la desesperación, algunos trabajadores decidieron acceder por la única entrada abierta en la calle García Lorca, por el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí, un par de empleados informaban que probablemente hoy se reanudarán las labores; sin embargo, otros, como los de juzgados orales, lograron ingresar y comenzaron a trabajar desde ayer.

Los juristas con enfado se quejaban de la pérdida de tiempo y que una vez más no podrían reprogramar las audiencias pendientes y desahogar los asuntos. Los clientes nos presionan al preguntarnos ¿cómo va mi caso? Y no podemos avanzar porque no hay ingreso, y además la próxima semana se van de vacaciones , comentó Cristian Almanza.