T

ras la ilegal guerra de los 12 días de EU e Israel –potencias nucleares que contaron con la complicidad de Reino Unido, Alemania y Francia– contra Irán, puede decirse de manera preliminar que el régimen colonialista y expansionista de Benjamin Netanyahu sufrió una humillante y costosa derrota estratégica. Los datos de la realidad parecen validar esa premisa que contradice la triunfalista versión de Washington y Tel Aviv. Mientras como parte de su estrategia de máxima presión, la administración Trump usaba la sexta ronda de negociaciones nucleares como señuelo para distraer y engañar a la autoridad iraní, el 13 de junio Netanyahu lanzó una guerra híbrida relámpago, altamente asimétrica, que combinó operaciones de inteligencia, militares y mediáticas, y cuyos tres objetivos declarados eran destruir el programa nuclear iraní; desestabilizar el sistema político de la república islámica para facilitar un cambio de régimen, y degradar el sistema de misiles balísticos de Irán.

La trama para justificar el ataque: que Irán estaba a punto de adquirir el arma nuclear , se fabricó con base en el sistema de inteligencia artificial Mosaic, algoritmo predictivo de caja negra de Palantir, la firma del megamillonario Peter Thiel (miembro del Club de Bilderberg y mecenas y aliado de Trump), financiado por In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA, y desarrollado originalmente para ganar guerras de contrainsurgencia, no para la supervisión nuclear, que es el mandato del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El 6 de junio, una resolución del OIEA liderada por EU censuró a Irán con 19 votos a favor y tres en contra, la primera en 20 años, lo que provocó el grito de teatro político de Teherán. El 12 de junio Irán filtró documentos que, afirmó, mostraban que el director del OIEA, Rafael Grossi, compartió los resultados de Mosaic con Israel. El OIEA, organismo de la ONU que debería ser neutral, dio a Israel la fachada diplomática que necesitaba. Y un día después atacó. La agresión masiva se basó en datos de inteligencia satelital del mando de las fuerzas militares de EU en la base al-Udeid, en Qatar, y de espías infiltrados en el OIEA, que facilitaron los nombres de los científicos nucleares iraníes asesinados y la ubicación de las centrifugadoras subterráneas de las centrales nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán bombardeadas. Como observó Sarah Billis, los algoritmos privatizados no están sujetos a la Carta de la ONU ni al Tratado de No Proliferación.

Como complemento de la agenda militar, la inteligencia israelí lanzó una campaña de propaganda gris por el canal satelital Iran International que funcionó como engranaje esencial de las operaciones sicológicas encubiertas dirigidas a fomentar caos, terror, confusión y desaliento dentro de la sociedad iraní, con la intención de minar significativamente la moral y la resistencia nacional. El canal buscó construir una imagen de invencibilidad del ejército agresor, intensificando, a la vez, divisiones étnicas para convertirlas en focos de conflicto interno. Durante la ofensiva, terroristas, saboteadores y espías electrónicos ligados al Mossad usaron la red satelital Starlink, de Elon Musk.

Si bien las tácticas de conmoción y pavor ( Shock and awe) y de decapitación de mandos militares y científicos nucleares iraníes le generaron a Israel réditos iniciales, los principales objetivos trazados, fracasaron. Irán absorbió los golpes y fue horadando paulatinamente los cacareados sistemas de defensa israelí/estadunidense y su superioridad tecnológica-militar, obligando al arrogante dúo Trump/Netanyahu a pedir una tregua temporal, rompiendo, a la vez, la imagen de Irán como Estado vulnerable al castigo sin reacción.