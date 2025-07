Iván Evair Saldaña

Lunes 7 de julio de 2025

En pocas semanas asumirá el mayor desafío contemporáneo en la historia de la justicia nacional: encabezar la recomposición del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalado de estar corroído por la corrupción. El futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, vaticina que dejará de ser rehén de intereses externos e internos para impartir justicia para todos, especialmente para los de abajo

Asume el reto y denuncia que durante la reciente campaña intentaron corromperlo. “Hubo sectores que me decían: ‘aquí van mis votos, y tú comprométete a fallar de esta o de otra manera’”.

–¿Qué sectores? ¿Políticos, privados? –se le preguntó.

–Más que nada de intereses económicos. Yo les dije: van a tener una Corte dialogante y vamos a charlar los temas de ustedes . Sí, pero el compromiso , me decían. Yo respondía: No, si de eso estamos queriendo vacunar a la Corte . A mí me decían: No, pues entonces no vas a ir en nuestra lista (de candidatos) .

“Les dije: ‘A tu gente dile que mi ofrecimiento es de diálogo y objetividad. Si así no quieren votarnos, entonces ustedes forman parte de quienes quieren que la Corte sea rehén de intereses’”, remató.

Desde una oficina sobria en la alcaldía Miguel Hidalgo, decorada con imágenes de mujeres indígenas y frases sobre igualdad, Aguilar Ortiz conversó con La Jornada y explicó que el plan de trabajo está casi listo para implementarse a partir del primero de septiembre.

Los nuevos ministros, afirma, transformarán al máximo tribunal de forma y fondo para hacerlo más cercano, transparente y eficaz. Esto implica acabar con resoluciones en lo oscurito, guardar expedientes por años y priorizar casos de abusos históricos a derechos humanos con sentencias que ayuden a sanar heridas sociales y así calmar protestas y manifestaciones.

La Corte tiene que dar la sensación de que sí está satisfaciendo esta necesidad de justicia, ese es el reto. De arriba para abajo, pero principalmente los de abajo. Los de arriba tienen despachos de abogados y van a llegar (a la Corte) y ahí tengo que ver cómo los atendemos. Pero al de abajo, si yo no hago algo, no van a llegar , explicó.

También se refiere a la relación que mantendrá el Judicial de la Federación (PJF) con los poderes Ejecutivo y Legislativo luego del distanciamiento que comenzó en enero de 2023, cuando la ministra Norma Piña Hernández asumió la presidencia. Aguilar Ortiz apuesta por el diálogo sin subordinación ni componendas .

“Espero que ellos (los poderes) también tengan apertura al diálogo. Por ejemplo, si hay una iniciativa de ley de amparo, ¿que no escuchen a la Corte? No me parecería justo. ¿Y yo voy a esperar a que llegue la ley de amparo y la voy a tirar? Pues qué necesidad… Tampoco vamos a jugar a las vencidas, a las fuercitas”, sostiene.

Sólo tengo deuda con quienes votaron por mí

Rechazó tajantemente que los casi 6.2 millones de votos que recibió impliquen compromiso con partidos, gobiernos o grupos empresariales. Yo puse mis ahorritos y no tengo deudas con nadie, excepto con quienes votaron por mí .

Sobre los acordeones usados para votar, muchos ligados a Morena, el jurista descarta que definieron su triunfo por el amplio margen que obtuvo. No obstante, admite que cualquier votante requería una guía, pues incluso a él le tomó 40 minutos hacer la suya.

La lista era necesaria. Era inviable hacer una elección sin apoyo , declaró.

Reconoce que dentro del PJF persisten grupos de poder, ya que sólo se renovó la mitad de sus integrantes. Señala que durante la campaña se enfrentaron a esa realidad, pues escucharon denuncias sobre corrupción, juicios lentos y cobros indebidos.