▲ El joven y su madre no se dieron por vencidos y, tras seis años, ahora se rehabilita en el instituto. Foto Luis Castillo

A éstas se suman 30 por ciento de los casos que se identifican hasta la edad adulta. En México no existe un registro oficial sobre las personas con esta condición de salud, pero el Incich cuenta con una base de datos de 13 mil adultos con malformaciones cardiacas congénitas.

De hecho, hasta hace unos años no era una alternativa para los pacientes. Ahora es posible e incluso debería ampliarse la capacidad de atención de lo que a escala global ya se considera una pandemia , afirmó el experto.

En condiciones normales, el corazón tiene el tamaño de un puño; sin embargo, el de Rodolfo creció tanto que llegó a ocupar el espacio de cuatro, y uno más por un coágulo de esa misma medida que se formó dentro del órgano. Cuando en marzo pasado llegó al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Incich), donde lo atienden desde 2019, el músculo cardiaco estaba prácticamente paralizado. Los médicos no comprenden lo que pasó y cómo ese joven de 19 años podía seguir respirando en esas circunstancias.

Mencionó el caso de un nosocomio en Toronto, Canadá que desde hace más de 50 años tiene el servicio de cardiopatía congénita del adulto y en 2024 realizó menos de cinco cirugías sustitutivas del corazón.

El Incich ha practicado dos trasplantes en 2025 y la meta es hacer siete y, al mismo tiempo, avanzar en la formación de especialistas en esta área, porque no hay los suficientes, afirmó García Cruz. Con esa finalidad, en el instituto se creó ya el posgrado con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ya está en formación la primera generación de tres especialistas.

Lo que buscamos es contar con más personal médico entrenado en cardiopatías congénitas del adulto que trabajen aquí y en otros nosocomios del país . Sólo en el Instituto de Cardiología se tiene un registro de 250 pacientes que en algún momento van a requerir una cirugía, 60 ya están en espera de tiempo quirúrgico y cuatro son posibles candidatos a trasplante.

El deseo de García Cruz y el equipo de trabajo del Incich es que la historia de los pacientes sea diferente a la que vivió Rodolfo, quien nació con una cardiopatía que le fue diagnosticada cuando tenía 13 años.

Su caso es reflejo de la situación en la que se encuentran los servicios de salud en México por la carencia de médicos especialistas. Es originario de Durango, donde un internista le recomendó acudir al Hospital Regional de Alta Especialidad de El Bajío, en Guanajuato.

Lo recibieron y luego de algunos estudios, el médico le dio el diagnóstico y la conclusión: aquí no te podemos ayudar. No podemos hacer nada . La señora María Isabel Martínez, su madre, recuerda bien ese momento y cuando el galeno le entregó una hoja con el diagnóstico y al final la leyenda de que ese documento era para trámite de defunción .

Rodolfo quiso buscar otra opinión y así llegó al Incich, por recomendación de otro médico de Durango. Lo recibieron en 2019 y le realizaron nuevos estudios de laboratorio e imagen para confirmar que tenía la anomalía de Epstein.

Es una malformación del lado derecho del corazón que se caracteriza por una alteración en la implantación de la válvula, lo cual provoca el crecimiento de las cavidades cardiacas y daña la capacidad del órgano para bombear la sangre disfunción ventricular.

El paciente inició con medicamentos y una cirugía a corazón abierto para corregir la malformación, pero no fue suficiente. En 2024 le realizar otra operación para corregir la arritmia causada por la misma cardiopatía y a comienzos de 2025 volvió a sentirse mal, con fatiga y la falta extrema de aire. El cuadro era grave con afectación en el hígado y riñones.

Ahí fue cuando su corazón prácticamente ya no se movía e ingresó al área de urgencias del Incich. Era el 6 de marzo de 2025. Me quedé, me dijeron que lo único que había para mí era un trasplante , recordó Rodolfo con emoción.