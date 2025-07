Y

a se ve, la idea es naturalizar mv *.xml ~/htdocs/2025/07/07/jugadores como Julián Quiñones y próximamente al español Álvaro Fidalgo, reforzados por los llamados europeos y uno que otro de la Liga Mx… La asamblea de dueños recién elevó requisitos para los foráneos con el afán de seguir abasteciendo al Tri de esa manera… La otra ruta es apropiarse del trabajo de los demás, basta escuchar a Andrés Lillini, responsable de selecciones inferiores, cuando habla de la rebatiña con Estados Unidos para atraer a una docena de futbolistas –por ahora de California y Texas– con ascendencia mexicana.

El año pasado, Lillini organizó con sus prospectos una serie de partidos en Toluca, y los comodinos directivos de equipos de la Liga Mx enviaron visores. Al final, 45 jóvenes promesas fueron invitados a varios clubes; es decir, el mundo al revés: el Tri los surte a ellos… Al paso que van, Rafael Márquez (si acaso le cumplen la promesa de convertirlo en el próximo entrenador) deberá tomar un curso de inglés, porque llegarán al Tricolor –como ya ocurre en Chivas– futbolistas que solamente hablan ese idioma, incapacitados para entonar el Himno Nacional… ¡el colmo de la ironía!

Ése es el plan en marcha. Archivado está el discurso mentiroso de Enrique Bonilla, quien en 2020, cuando clausuraron o pausaron el descenso, aseguró que la Liga de Expansión iba a funcionar como un semillero , donde surgirían a borbotones los talentosos que escalarían al máximo circuito… Pero la verdad pronto salió a relucir. Los directivos son apátridas, no les importa la juventud mexicana, casi no invierten en fuerzas básicas para atraer a niños y adolescentes hacia el deporte alejándolos de vicios y delincuencia.

El que no haya ascenso ni descenso deprime al futbol en un país de 130 millones de habitantes, rompe con los eslabones que llevan del equipo del barrio a la Tercera División, Segunda… y con suerte hasta el Tri. No es verdad –como muchos aseveran a rajatabla– que el talento siempre emergerá y saldrá adelante. No es así porque se trata de jóvenes por naturaleza impacientes, propensos a caer en la desesperanza, con necesidades económicas y rodeados de tentaciones hacia el mal camino… Los federativos se curan en salud con certámenes interescolares como el que recién realizaron impulsado por la FIFA.