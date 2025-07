Las voces oficiales se levantaron para condenar el hecho y advertir que se habían violado varias leyes. Por su parte, los dueños de los negocios atacados denunciaron judicialmente el hecho para que se proceda en contra de quienes lo perpetraron. No ha pasado nada.

Pretenden sólo eso, porque quienes financian esas movilizaciones están empeñados en menoscabar el trabajo gubernamental hasta derribarlo, y ahora aprovechan la no represión para dar rienda suelta al abuso destructor y al caos que se vendió en las imágenes de los medios de todo el mundo, acompañadas de gritos xenófobos que ahuyenten el deseo de los extranjeros por conocer o por vivir en México.

Sí, nos queda claro. Esos que atacan, sobre todo el patrimonio de todos, provocan, quieren, buscan de todas formas un enfrentamiento con la policía, por ejemplo, sabedores de que no ganarán en cuanto a violencia, pero cuyo resultado adverso usarán para colocarse como víctimas de un gobierno al que le quieren imputar el calificativo de dictatorial, como lo describen con cinismo los grupos de derecha desde sus trincheras, por que a fin de cuentas son lo mismo.

ada vez que se nos repite que el gobierno de la 4T no reprime ni reprimirá, nos quedamos con la duda de qué se tiene que hacer frente al delito, a la violación de la ley y hasta dónde tiene sentido mantener un cuerpo de policía preventiva que se cruza de brazos frente al vandalismo y ahora hasta la xenofobia.

C

Los trabajos de inteligencia de la policía de esta ciudad tienen perfectamente bien identificados a quienes no dejaban ver sus caras, pero no han actuado contra ellos, tal vez para evitar una escalada de violencia en las calles de la capital del país, pero más que crear un ambiente y una idea de tolerancia frente al que no piensa igual, el calificativo que identifica lo pasado es solo uno: impunidad.

A riesgo de que los confundidos y los que quieren confundir digan que esta postura se inclina o más, a la derecha, el lugar que reclama lunes y martes Ciudad Perdida en estas páginas ya ha demostrado su rumbo durante muchos años.

Por eso, pensamos que abatir la impunidad no es reprimir. Lo que menos necesita el país y la Ciudad de México es abrir otro capítulo de violencia y aún es tiempo de frenar los brotes, como el del viernes pasado, que se deben combatir con inteligencia y sin miedo a aplicar la ley. Esa también es una parte importante de gobernar, y de gobernar bien. No bastan las declaraciones si no van acompañadas de acciones que las respalden, eso lo tiene bien claro la ciudadanía. ¿Se acuerdan de ella?

De pasadita

Sí, bien dicho. La presidenta Sheinbaum puso sobre la mesa el doble discurso de las autoridades del gobierno de Trump, sin despeinarse. Con firmeza pidió una explicación para la hipocresía manifiesta del gobierno vecino. ¿Cómo que declaran a los cárteles mexicanos y sus miembros terroristas y luego aseguran que con los terroristas no negocia su gobierno, y luego se sienta a negociar con uno el jefe de una de las organizaciones a las que se condenó para conseguir datos que opaquen la labor del gobierno actual?

Qué bueno que la Presidenta les tapó la boca, qué malo que no entiendan.

cd_perdida@jornada.com.mx