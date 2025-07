México asistió en calidad de observador a la reunión del BRICS de Río de Janeiro, representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente. En la declaración final del grupo de 21 Estados –incluidos China y Rusia–, expresó una profunda preocupación por el aumento de medidas unilaterales arancelarias y no arancelarias que distorsionan el comercio y son incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio . No gustará a Washington que su principal proveedor se relacione con sus competidores, pero los mexicanos aprueban la decisión de su Presidenta.

i no cambia de opinión, el próximo miércoles el presidente Donald Trump dará a conocer los impuestos que tendrán que pagar los países que quieran vender sus mercancías en Estados Unidos. Sus principales proveedores son México, en primer lugar, seguido por Canadá, China, Alemania, Japón, Suiza, Irlanda, Taiwán, Corea del Sur y Vietnam. Con China pactó un esquema que aún está en negociación y sólo con Vietnam llegó a un acuerdo. Ya comenzó a enviar cartas a algunos países para informarles cuánto deben pagar, sin arreglo de por medio. ¿Qué puede esperar México? En el mejor de los escenarios, que respete el T-MEC y no castigue los productos fuera del tratado. Pero Mr. Trump está crecidísimo tras lograr que el Congreso aprobara su presupuesto. Habrá que esperar cualquier cosa. “ Keep calm and carry on”, dice una frase atribuida a Winston Churchill. Es lo que ha venido haciendo la presidenta Sheinbaum: mantener la calma y continuar.

La protesta en la Condesa

En Parque México 99, de la colonia Con-desa, se ubica un edificio de departamentos que resultó dañado por los sismos. Le pusieron refuerzos y fue convertido en hotel de Airbnb y Booking. Sus clientes son extranjeros en sumayoría. ¿Quién le dio el permiso para el cambio de uso de suelo?¿Es un lugar realmente se-guro? Pertenece a un grupo llamado Stay Nido, con varias instalaciones del mismo tipo. Es un ángulo de la gentrificación que la jefa de gobier-no, Clara Brugada, no tocó a fondo en su mensaje a propósito de la violenta manifestación delsábado. La Ciudad de México no está de acuer-do con la gentrificación. Rechazamos este fenó-meno que excluye a la población de sus barrios, colonias y comunidades , declaró Brugada. Sin embargo, tal vez no se ha dado cuenta de que se promueve desde el gobierno que encabeza.

Díselo a Claudia

Asunto: la jubilación

Al cumplir 60 años, comencé mi trámite de jubilación ante el IMSS en la Subdelegación 7 Del Valle, que me reconoció las 600 semanas requeridas de acuerdo con la ley 1973. Suspendí el trámite por que conseguí empleo y lo retomé en 2016. También cambié de domicilio y me asignaron la Subdelegación 10 Churubusco, donde sólo me reconocen 280 semanas y ahí me han ignorado y rechazado aún contando con documentos probatorios expedidos por ellos. Voy para 10 años de lucha y aún con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no hay una respuesta favorable. Me he visto obligado a contratar abogado para presentar mi caso, pero los jueces de amparo están coludidos con el gobierno para negarme el derecho a una pensión justa y digna.

Jesús Roldán Victoria

