Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 7 de julio de 2025, p. 22

La Paz., El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró ayer que no está habilitado para las elecciones generales de agosto próximo, decisión que se confirmó el jueves pasado.

El 3 de julio es día de luto, de cómo implementar proscripción, exclusión, no sólo a candidatos, sino a partidos también, persecución de organizaciones políticas, a mediodía del día 3, por instrucción del presidente Lucho Arce, me liquidaron como candidato a presidente, quiero que sepan todos los bolivianos , afirmó el ex mandatario, al referirse al jefe del Ejecutivo, Luis Arce.

En entrevista con RT, desde Río de Janeiro, donde participa en la cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Arce indicó que busca la unidad de sus fuerzas, en medio de las fricciones con Morales, que han fragmentado el Movimiento al Socialismo, y subrayó que decliné mi candidatura para allanar el proceso de unificación del movimiento popular

Al intervenir en su espacio dominical de la radioemisora Kawsachum Coca (KC), Morales reveló que en la madrugada de ese día le llamaron para asegurar que sí participaría de las elecciones, con una sigla que no mencionó.

Sin embargo, señaló que, con el paso del tiempo, le informaron que no podría presentarse. “A las nueve, diez, comencé el diálogo con varios compañeros –añadió el ex presidente–, finalmente a la una de la tarde dijeron que no”.