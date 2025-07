Morelia, Mich., Los territorios de las comunidades indígenas no son zona de guerra, tampoco son mercancía, los pueblos originarios merecen vivir en paz y con dignidad , manifestó la comunidad autónoma de Cherán, luego del ataque que sufrió el pasado 2 de julio por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dejó un lugareño muerto y otro herido.

En respuesta a este ataque armado a nuestra seguridad comunal, nuestra ronda comunitaria resistió con valentía y dignidad ante esta agresión , resaltó la localidad, que se rige por usos y costumbres y es el único municipio del país con autogobierno indígena.

Ese día, refirió, se activaron los protocolos de seguridad comunal con el uso de barricadas y fogatas para proteger nuestro territorio y nuestra manera de seguir viviendo con dignidad .

Según las autoridades locales, desde 2015 no han permitido la entrada de criminales a la demarcación; sin embargo en las inmediaciones no cuentan con el control porque no hay respaldo de las fuerzas de seguridad del estado y la Federación, ni tienen el equipo y tampoco las armas suficientes.

En su declaración el pueblo de Cherán reconoció a los pueblos originarios; a las comunidades indígenas y los colectivos “que están resistiendo con la esperanza de construir un mundo con justicia y seguridad; a los medios de información libres, a las plataformas de comunicación alternativa y a todos los que nos han acompañado dentro de esta lucha, para poder seguir resistiendo por nuestra autonomía y libre determinación.

Agradecemos su solidaridad expresada a través de los comunicados públicos, que nos dan fuerza para seguir adelante , concluyó.

En Cherán no hay alcalde ni autoridades electas una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó la integración de un concejo comunal para gobernar por las leyes de usos y costumbres indígenas, a partir del 15 de abril de 2011.

De esta forma, en la localidad no se permite el ingreso de institutos políticos o de actividades partidistas, por lo que en jornadas electorales los habitantes que deseen participar lo tienen que hacer en casillas especiales en localidades colindantes.