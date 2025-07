Rusia lanzó 322 drones y señuelos hacia Ucrania, de acuerdo con su fuerza aérea, de estos, 157 fueron derribados y 135 se perdieron sin proporcionar mayores detalles. Según el ejército ucranio, la región occidental de Khmelnytskyi fue el principal objetivo del ataque, a lo que el gobernador regional, Serhii Tyurin, informó que no se reportaron daños, heridos ni muertos.

Creo que Putin quiere llegar hasta el final y seguir matando gente. Eso no está bien. Nada bien. No estoy contento , declaró el magnate, antes de dejar entrever que su país podría reanudar el envío de suministros de defensa aérea a Ucrania tras la suspensión parcial que declaró esta semana.

No me gusta ver morir a la gente y creo que les va a hacer falta para defenderse , indicó el magnate, que además se declaró descorazonado con la falta de progresos hasta el momento y expresó serias dudas sobre un posible acuerdo.

Solo intento poner fin a esto, pero ahora mismo no puedo decir si va a ocurrir. Me gustaría que terminara, porque no quiero ver morir a 5 mil, 6 mil, 7 mil soldados cada semana, rusos o ucranios, más los civiles , afirmó.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la embestida perpetrada por Rusia e insistió en la necesidad de alcanzar un alto el fuego total, inmediato e incondicional entre las partes.